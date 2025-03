10 anys de Paraules

Paraules per la igualtat. / .

A les portes d’un nou 8 de març, Dia de la Dona, la nostra petita però coratjosa associació, Homes per la Igualtat – Mallorca, hi vol fer la seva particular aportació mitjançant un acte que tot just enguany compleix el seu 10è aniversari, Paraules per la Igualtat. D’ençà l’any 2016, en què duguérem a terme per primera vegada aquesta senzilla però entranyable trobada, han estat moltes les persones, dones i homes, que han aportat el seu testimoni a favor de la igualtat i contra qualsevol forma de discriminació de la dona mitjançant la lectura pública d’un petit text: una reflexió personal, un poema, un fragment periodístic, un petit relat... Tots els mots acumulats al llarg d’aquest decenni anys han servit, sense distinció, per avançar cap a un objectiu que a hores d’ara ja és del tot imparable: la consecució d’una societat on el masclisme esdevengui d’una vegada per totes una lamentable rèmora del passat. Un món, en definitiva, en què les dones siguin subjectes de ple dret i que en conseqüència puguin demostrar la seva vàlua i capacitat, incomprensiblement negada al llarg de segles de menyspreu i ostracisme.

És un bon moment, doncs, per agrair a totes aquestes persones la seva altruista i generosa aportació a la causa. Totes, sense excepció, han sumat a favor dels objectius del Feminisme, que no és altra cosa que un moviment que cerca un equilibri -una igualtat, en definitiva- en les relacions de poder i protagonisme que regeixen el nostre dia a dia, espais dels quals tradicionalment han estat excloses i que han estat ocupats majoritàriament per homes. En trobaríem exemples a balquena, d’aquesta exclusió injusta. Per això des d’Homes per la Igualtat pensam que és important recordar-ho cada any, i ho feim a través de la veu i la paraula, que són les eines que tenim més a l’abast per reclamar allò que per justícia ha estat negat a moltes, massa dones. Enguany, a més a més, obsequiarem totes les persones assistents a la nostra convocatòria amb un petit opuscle que recull algunes de les intervencions més notables registrades al llarg d’aquests deu anys. D’aquesta manera pretenem que en quedi memòria, d’aquest compromís: que aquestes paraules no se’ls emportin els vents del negacionisme i el masclisme intolerants, en definitiva.

Finalment, volem fer palesa la nostra gratitud a l’Obrador de Músics de Marratxí, de manera especial a Antònia Llabrés i Pep Corbalán, que des del principi ens han obert generosament les portes de la seva escola per tal que aquest acte sigui a hores d’ara una fita ineludible en el calendari del 8M. I com no, a tots els que amb la vostra assistència l’heu consolidada i enfortida: enguany hi tornarem a ser, concretament avui 5 de març a les 19.30 h a l’esmentat Obrador de Músics, just al núm. 1 del carrer de sa Cabana des Pont d’Inca, tot just devora l’estació del tren d’aquesta localitat.

Vos hi esperam!