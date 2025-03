Decoro, aplazamientos, ecotasa, saturación, colapso y Carmen Planas

Que Gabriel Le Senne demande a los diputados del Parlament balear, en su discurso institucional de la Diada, decoro, tenga el cuajo de añadir que su cometido es el de soslayar situaciones inapropiadas en la Cámara legislativa es apabullante. Lo dice quien está a un paso de que se le abra juicio oral por un presunto delito de odio. Lo proclama quien ofreció un repugnante ejemplo de lo que en ningún caso ha de ser el presidente (a) de una cámara deliberativa. Le Senne está tan incapacitado para seguir en el cargo que ocupa, como concernida viene la presidenta Marga Prohens y el mayoritario PP para apartarlo, dejar de avalar cada día, en todo momento, indigna representación de la peor política.

La portada de Diario de Mallorca en su edición del sábado titulaba: «El Govern aplaza las medidas contra la saturación turística». ¿Están las cosas para aplazamientos, medias tintas? Los cagadudas en política devienen en especímenes nefastos. Mallorca requiere de el ejercicio solvente del poder, tomar decisiones tajantes, aunque incomoden a los que nunca han sido incomodados. No lo entendió y no lo quiso hacer la socialista Francina Armengol, y así le fue al PSOE balear, aunque ella haya encontrado adecuado acomodo instalada en la presidencia del Congreso de los Diputados. Inconcebible. Pero real. La presidenta Marga Prohens anda paralizada, anuncia medidas que no lleva a la práctica, sea por la falta de ambición, cosa más que plausible, o por la carencia de respaldos, que también. Además, las servidumbres para con los suyos la lastran, hacen que no pueda subir sustancialmente la ecotasa, que es lo que exige el momento. Un misérrimo euro de incremento y circunscrito a la temporada alta es bajarse los pantalones. Y así y todo los hoteleros le han dicho que no. La saturación se combate con contundentes e inmediatas medidas. Prohens, aterrada por quedarse sin los respaldos imprescindibles para repetir en 2027 queda petrificada. Y eso que ha dispuesto del inusitado apoyo público de la presidenta de los empresarios. Carmen Planas ha largado que espera que Prohens repita en el cargo. La CAEB calla. Caretas fuera. Tenemos claro con quién están los empresarios. Siempre lo han estado, pero una cierta finura sí se les puede demandar. Carmen Planas ha miccionado a raudales fuera del tiesto.

La temporada alta de los colapsos en autovías, carreteras y ciudades, Palma y Sóller lo acreditan, está al caer. Llegará el verano de 2026 sin ecotasa, sin iniciativas para contener la saturación, con Marga Prohens y su Gobierno boqueando. Una de las portavoces del PP, la diputada Marga Durán, en constante brega con la sintaxis, ha declarado que quieren tomar «las máximas medidas, con el máximo de consenso», de lo que se deriva la máxima inacción sin ningún consenso. Hasta Vox, proclive a insuflar un mínimo de aire a Prohens, porque le conviene, anuncia que ni un impuesto más, ni un euro de incremento en la ecotasa. La beatífica congregación de Més (antes PSM) pastoreada por el reverendo obispo Apesteguia , dice que la quiere duplicar extendiéndola a todo el año. Tanto actuar de chicharrón del PP ha conducido al reverendo ha ser cuestionado por los suyos, obligados a atarlo en corto. El despeñadero electoral se aproxima. Y lo socialistas, como siempre, con Negueruela divagando en lugares comunes. El PSOE no da para más.

Acotación acojonada.- No sabemos hasta dónde nos conducirá el disparate que perpetra el Golfo de América. Sí tenemos la certeza de que a Europa le toca espabilar de inmediato. ¿Sabrá? ¿Lo hará? Los Estados Unidos, que en las postreras ocho décadas, tras salvar al planeta del totalitarismo nazi-fascista, y a Europa del totalitarismo comunista estalinista, apuntalaron una cierta idea de la democracia liberal, yacen sepultados en no se sabe dónde. Nos hemos adentrado en ignoto nuevo mundo. ¿Serán solo cuatro años?

Suscríbete para seguir leyendo