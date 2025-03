Belleza y finitud

es Caló. / M. A. Lladó

En Mallorca existen aún rincones de una belleza singular, lugares que perfectamente hubieran podido ser evocados por escritores de la talla de Lord Byron o Mery Shelley, autores que de alguna manera alcanzaron la cumbre del Romanticismo literario. Cierto que, a nivel local, son más que notables las aportaciones de Miquel Costa i Llobera o de Maria Antònia Salvà, cuyas descripciones del paisaje de la isla alcanzan en algunos casos cotas sublimes, como sucede con el célebre poema El pi de Formentor, un verdadero himno a la grandiosidad y resiliencia de los elementos, en ese caso de un árbol característico de nuestra flora mediterránea.

Sirva este pequeño preámbulo para hablarles de uno de esos lugares, concretamente el conocido como caló de Betlem o, simplemente, es Caló, ubicado en el levante de la isla, cerca del cap Ferrutx, cuyo saliente constituye el punto más septentrional de la denominada península de Llevant. Se puede llegar hasta él en un agradable y no demasiado largo paseo de apenas una hora de duración, dejando obligatoriamente el coche en las inmediaciones del pequeño pueblo de Betlem, antaño lugar de pescadores y actualmente zona de veraneo próxima a la Colònia de Sant Pere, el núcleo más poblado y conocido de esa zona de la isla.

Hasta allí dirigí mis pasos no hace mucho. Es una excursión que suelo realizar cada año coincidiendo con el 7 de febrero, les explico brevemente porqué. Se trata de una ruta que solíamos realizar a menudo en familia, concretamente con mi pareja y nuestros tres hijos cuando éstos eran aún pequeños. El segundo, Lluís, nos dejó cuando solo tenía 16 años a causa de un tumor cerebral que no pudo superar. Con él recorrimos muchas veces ese camino hasta es Caló, que transita suavemente entre riscos, pinos y deliciosas ensenadas como na Clara, cuyas aguas cristalinas y de una tonalidad turquesa constituyen un bálsamo para los sentidos. Éste es posiblemente el mayor de los atractivos de este paseo: el hecho de que, a un lado, se erigen algunas de las cumbres que conforman la denominada serra de Llevant (en cuyas inmediaciones se encuentra la ermita de Betlem, otro lugar de ensueño al que se puede acceder desde la possessió del mismo nombre), mientras que, al otro, uno puede delectarse con la observación de la badia d’Alcúdia, salpicada en sus orillas por los núcleos urbanos de la mencionada Colònia de Sant Pere, Son Serra de Marina, Can Picafort, s’Albufera, el port d’Alcúdia..., perfectamente divisables en un día claro y soleado.

Pero sin duda el punto culminante de la ruta lo constituye la parte final de ese tramo, que transcurre a través de un bello pinar y que desemboca en lo que antaño fue un pequeño muelle o espigón en el que probablemente amarraban sus barcas los pescadores para refugiarse de las inclemencias y/o temporales marítimos. Quedan aún restos de ese espigón, como puede apreciarse en la fotografía que acompaña estas líneas. Me gusta pensar que Lluís, nuestro hijo, se zambulló desde ahí para siempre en un decidido y definitivo capfico, ese que todos, sin excepción, deberemos afrontar cuando nos llegue el momento de abandonar este mundo. Me gusta porque este lugar tiene algo de Finis Terrae a la mallorquina, si quieren, de confín e inmensidad a la vez, de mar abierto y sin trabas. Ese pensamiento, mezcla de meditación y plàcido sosiego, me proporciona una paz extraña y profunda; es como si él tratara de comunicarme algo, que no me preocupe, que se encuentra bien y que nos volveremos a encontrar el próximo año en es Caló, Dios mediante.

Con esa idea desando el camino y regreso a casa, siempre con la sensación de haber transformado el duelo en gratitud y sabiendo que volveré de nuevo el próximo 7 de febrero, justo cuando los almendros despuntan en flor y algo en la atmósfera indica que pronto llegará la Primavera...