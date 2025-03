Los posicionamientos ciudadanos y las raíces de pertenencia, en una sociedad globalizada como la nuestra, se pueden definir por el conjunto de sentimientos, percepciones, deseos, necesidades, vínculos, etc. que se van construyendo a partir de las experiencias y de las practicas desarrolladas por los ciudadanos. En realidad, los factores que configuran este sentimiento dependen de la escala territorial. En nuestro caso la clave es profundizar en sentimiento de pertenencia en un determinado territorio, en nuestro caso las Balears.

En nuestra Comunidad, los niveles identitarios y de pertenencia son complejos. En primer lugar, por nuestra realidad plurinsular con imputs físicos, territoriales y culturales comunes y muy diversos. En segundo lugar, por nuestro Estatut d`Autonomia en un momento de crisis del Estado de las Autonomías, que aborda los factores comunes y especificidades a través de cada Consell insular. Y, en tercer lugar, porque convivimos en una sociedad globalizada donde la cuestión es como gozar de los beneficios de la globalización sin perder las raíces de proximidad y referencias personales.

Coexistimos en unos momentos difíciles a niveles personal, social, cultural, territorial, que en su conjunto conforma la ciudadanía. Hace unos años se editó en Quaderns Gadeso (Nº351) Les arrels de pertinença dins una societat globalitzada, con la finalidad de definir el posicionamiento ciudadano (de 0 a 5). En la actual investigación la Fundació Gadeso mantiene el mismo cuestionario, Amb quina institució us sentiu més identificats, de tal manera que podamos evaluar los puntos negativos y/o positivos: Ajuntament (4,7), Consell insular (3,7), Comunitat Autónoma (3,3), Unió Europea (2,7) y Estat Central (1,8). Cabe resaltar el valor que se da a los Consells insulars, especialmente en las islas menores. Los Ayuntamientos se mantienen en valor, especialmente en lugares de no excesiva población. El interés por la UE mejora, aunque sigue a nivel de interés bajo. Nuestra Autonomía no es excesivamente valorada.

Finalmente, la valoración más baja se refiere al Estado Central. Es altamente significativo el bajo nivel que merecen las instituciones y organizaciones que tienen relación directa o indirecta con la gestión pública. Para finalizar, ¿Amb quina situació us sentiu més identificats? La mayor identificación corresponde a las autonomías con más competencia (46%). En segundo lugar, un sistema político, económico y social de índole federal (29%). En tercer lugar, el modelo autonómico actual (20%). En cuarto lugar, un estado centralizado sin autonomías (10%).

Según la Constitución Española (artículo 137), el Estado se articula territorialmente en municipios, provincias y comunidades, que gozaran de autonomía por la gestión de los intereses respectivos. Más allá de nuestra propia acción legislativa y de la gestión del Govern, necesitamos otras complicidades bilaterales con el Gobierno Central para asuntos clave: el Régimen Especial, las inversiones estatutarias (…). Y también deberíamos participar con las instituciones propias de la UE, con otras CCAA y con fuerzas políticas, temas tales como la implantación de un nuevo modelo político y de gestión más allá del Estado de las Autonomías fundamentado en criterios de mayores cuotas de autogobierno, con su consiguiente modelo de financiación solidarias pero justas.

Puede ser tema «clave» el compromiso de la actual mayoría parlamentaria de talante progresista, y el consecuente gobierno de coalición, que está comprometido en desarrollar y revisar las nuevas financiaciones autonómicas que debería considerarse no sólo como sus equivalentes recursos económicos, sino también en otros aspectos necesarios de índole político y del desarrollo federal del estado de las autonomías, incluyendo una reactivación y diversificación socioeconómica.

Suscríbete para seguir leyendo