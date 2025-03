Es diu, segons la tradició filosòfica antiga, que Sòcrates fou condemnat a mort sota acusació d’haver corromput a la joventut. Fou portat als tribunals com un mestre que exercia una influència negativa en els seus alumnes, de segur perquè els feia pensar i els introduïa en el pensament crític i el dubte, tan necessaris avui dia i que per algunes ments amb poc fonament, això té un nom: manipulació. Sòcrates era considerat un bocamoll que tergiversava la realitat dels més joves fent trontollar les regles establertes, deien. Tanmateix, el pensament crític és la capacitat de pensar per si mateix, d’usar la raó més enllà dels convencionalismes de la nostra societat, una eina per avançar i cercar la veritat i evitar tota casta d’ideologització. Així i tot, quan ho fas servir no agrada i quan no ho fas, aleshores es queixen que no som gens crítics. Tant sigui una cosa com l’altre, sempre cauràs de l’escambell. Això ho va fer impopular entre els conservadors atenesos i celebèrrim entre els filòsofs posteriors. Pròpiament, els càrrecs contra ell foren que es negava a reconèixer els déus oficials de la ciutat, que introduïa noves divinitats i que corrompia a la joventut pel fet de qüestionar-ho tot, i això anava en contra de l’statu quo. Les seves lliçons eren revolucionàries, no deixaven a ningú indiferent. Òbviament, hi havia un fons polític en l’esmentat Judici. Ara bé, això no significa que fos una farsa ni que el Judici fos realment tan sols polític. Tant la política, com la religió i l’educació s’entremesclaven les unes amb les altres, i s’enfoqués com s’enfoqués, Sòcrates estava dient coses equivocades segons els atenesos en el moment més inoportú. Cal situar el Judici en el context de la guerra entre Atenes i Esparta, que Sòcrates qüestionava obertament, com també polemitzava contra els valors tradicionals, cosa que captivava als més joves amb raons per canviar el seu món, encara que això demanés assumir riscos. Focalitzava la qüestió de les divinitats d’una manera no gaire ortodoxa, quan reclamava un ‘daemon’ més personal, talment la veu que clama a dins. Deixar-se seduir per la veu interior que et guia per altres viaranys i altres marges, diferents de la resta. La veritat habita a l’interior de l’ésser humà, per això és inútil cercar l’ordre de les idees, l’objectivitat, la bellesa, el cosmos... fora d’un mateix. No serà això allò que ens alliberarà, sols l’ull que retorna i cerca la veritat profunda a dins d’un mateix. Un dels seus detractors més coneguts fou Aristòfanes, que en la seva comèdia Els núvols, el va caracteritzar com un patètic i subversiu mestre, que el confonia amb un sofista professional que ensenyava només per interessos econòmics, mentre que Sòcrates ho feia gratuïtament. Tan sols acceptava l’hospitalitat dels qui l’escoltaven. Què és allò que corromp, la filosofia o el poder? Certament, que és el poder i no pas la filosofia, allò que degrada a l’ésser humà. La filosofia tan sols es pregunta per la realitat, pel món, la vida i la mort, l’atzar i el destí, per la vida veritable..., però no dona respostes, és a dir, solucions, aquest no és el seu modus operandi, ja que aleshores deixaria de ser filosofia. Tampoc s’ha d’entremetre en la ciència, perquè no és el seu mester. Amb tot, la filosofia no està exempta de l’ambició; amb altres paraules, el filòsof també es pot deixar seduir pel poder, que el món clàssic classifica sovint com a tirania, una forma de dominar a l’altre més o menys de manera autoritària, defectuosa i corrupta, que ben bé podia sorgir de l’abús i de la mala reputació que experimentava la mateixa societat liberal. Era important tenir sota control la polis, ja que si l’ésser humà és un ‘zòon politikon’, un animal polític, un ésser destinat per la natura a viure en una polis, digues-li societat, segons la coneguda expressió d’Aristòtil, extreta de la seva obra Política, cal que s’impliqui en ella. Recordeu la dita popular grega que es convertirà en una eina imprescindible de vida política: «vagis on vagis, ets una polis». Sòcrates ens posa en guàrdia sobre l’ambició, el poder que es desprèn de la política, la religió i l’educació, on es barregen passions privades i poder públic. També assenyala el tema de la riquesa, el poder dels diners, que governen els nostres interessos i fins i tot les nostres relacions. Si en la vida existeix alguna cosa de superior, això demanarà que deixem enrere els doblers, els plaers i el poder, que no ocupin els primers llocs en la nostra escala de valors. Llencem fora els prejudicis, les idees preconcebudes, l’obediència cega i irracional, els costums injustificats, les destreses mercantils; en definitiva, els camins que ens venen imposats sense que mai els hàgim triats. Ja ho va dir Albert Camus, què és un ésser revoltat? Un que ha estat capaç de dir no. No a tantes coses que podem considerar inacceptables; fins aquí, sí; més enllà, no. Aquest no consisteix en el refús categòric d’una intrusió que ens fa dir, basta. Posem una frontera.