Anatomía de un parking / Ingimage

Siempre me han producido respeto los garajes, un acatamiento temeroso en parte alimentado por las tantas escenas inquietantes que el séptimo arte ha filmado dentro de ellos: desde persecuciones, asesinatos, huidas finales salvadoras, el esconderse de un psicópata, guardar cadáveres en un maletero, hasta tórridas escenas dentro de un coche. En esta ocasión afinaré un poco y hablaré de los parkings de las comunidades de vecinos, las de nuestros bloques, los que se sitúan en el sótano junto a los trasteros, como guaridas de no sé sabe muy bien qué y tan contrarios a aquellos bien iluminados y como recién pintados de las películas con la acción puesta en rascacielos de oficinas y negocios de Manhattan. Estos no corresponden a nuestro orden español. Tampoco me referiré a los aparcamientos exteriores, ya sean públicos o de la ORA, ni de los situados en los centros comerciales, hospitales o aeropuertos, siempre llenos de gente aturdida tratando de encontrar el vehículo que aparcaron antes, sin ser sorprendidos por otro que en dirección contraria busca ya la salida.

En los aparcamientos de nuestras viviendas, la ausencia de vanos que den al exterior y la iluminación blanca con su implacable cuenta atrás que alumbra un suelo de cemento muchas veces ennegrecido, los anatomizan como espacios de singular embrujo. La distribución de las plazas de aparcamiento, a veces emparedadas, sugiere una morfología de nichos dispuestos uno al lado del otro y cuya oquedad se cubre también igual, entrando siempre por su frente, aunque sea haciendo marcha atrás. Los coches inertes esperan ser reanimados para salir o bien acaban de ser aparcados como relleno de esa concavidad hambrienta. La vida en el parking es casi desolación, sobre todo si regresas a las 2 de la mañana.

Las luces del automóvil se apagan antes de que puedas alcanzar la puerta antiincendios que precede al ascensor, mientras se va palpando la pared en busca del interruptor. Solo la luz de emergencia te guía en las cercanías al averno. Fiel a la liturgia adicta al escalofrío de esos momentos, antes echo siempre una miradita a los pasillos de los trasteros. Negro compacto, oscuridad hecha materia densa, puertas cerradas en batería que esconden secretos, recuerdos diogénicos y manías de los vecinos, entre otros. Cualquier cosa podría aparecer del fondo de los pasadizos.

Encuentro al fin el pulsador y se hace la luz que me permite ordenar al artilugio el rescate. Dándole la espalda a la puerta que te separa del parking, aún cerrándose a cámara lenta, me introduzco en el rectángulo iluminado esperando a que se cierren las puertas de una vez, antes de que alguien introduzca una manaza entre ellas en el último segundo impidiendo su cierre. Pero no ocurre nunca, se cierra y estás a salvo.

Quizá mi inquietud con los garajes comunitarios sea solo paranoia. Como les decía al principio, el cine nos ha enseñado que estos lugares son templos de la tranquilidad, escenarios de confianza entre vecinos y nunca, jamás, caldo de cultivo para tensiones inexplicables. Porque claro, ¿quién no disfruta de esos encuentros fortuitos con un desconocido en un pasillo mal iluminado? ¿O de ese sonido de pasos que resuena justo cuando te apresuras a abrir la puerta de tu coche?

Así que la próxima vez que entre en mi garaje y vea una figura inmóvil a lo lejos, sonreiré. Seguro que es solo un vecino. O algo aún más inofensivo: un personaje de thriller esperando su gran escena.