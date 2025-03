Saturación turística en Mallorca: Cero soluciones

Todo el mérito que tuvo el Govern de Marga Prohens en mayo de 2024 al poner en marcha la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad lo está dilapidando ahora en inconcreciones y dilaciones de difícil justificación ante la ciudadanía, justo en el momento en que ya tocaba anunciar las primeras decisiones firmes de calado.

Perdido el consenso político por las contradicciones del propio Ejecutivo, principalmente por la ley de Amnistía Urbanística, pero también por el desarrollismo militante del Consell de Mallorca en carreteras que no ha evitado un solo atasco, resulta incomprensible que el Govern siga posponiendo su anunciada batería de medidas contra la saturación turística hasta no se sabe cuándo, pese al malestar que este problema genera en la ciudadanía y las implicaciones enormes que tiene en el acceso a la vivienda, la movilidad, la sobreexplotación de los recursos naturales y, en definitiva, en la pérdida generalizada de la calidad de vida .

Al gobernante se le pide que intente acabar con los problemas de los ciudadanos, no que sea infalible. Pero la inacción persistente suele acarrear un castigo político importante en quien no quiso, no supo o no se atrevió a afrontar el problema cuando debió hacerlo. Y la saturación turística es capaz de abrasar a cualquiera que se cruce de brazos, porque es imposible escapar de ella en Mallorca y de todas sus consecuencias.

Antoni Riera, Marga Prohens y el conseller Jaume Bauzà en la Escuela de Hostelería, este jueves, en la reunión de la Mesa del Pacto Social y Político. / Guillem Bosch

A las puertas de la primavera, con las primeras aperturas hoteleras en la isla, en tres meses el aeropuerto de Palma empezará a desembarcar cinco mil pasajeros a la hora, dispuesto un año más a dejar atrás el récord de 31 millones de pasajeros de 2024. El touroperador TUI prevé batir otra marca distribuyendo en Balears 2,1 millones de turistas. Las empresas de alquiler de coches volverán a operar en las carreteras de la isla sin ninguna limitación de vehículos. Y la oferta ilegal del alquiler turístico campará de nuevo a sus anchas riéndose de la incapacidad de la inspección turística.

Todo esto y mucho más nos caerá encima de nuevo como un martillo después de casi un año discutiendo de sostenibilidad, circularidad, 247 factores de transformación, 59 objetivos estratégicos , 65 de desarrollo y de establecer 12 áreas de reflexión y acción, lo que queda muy aparente en un power point si al final sirve para tomar alguna decisión. De lo contrario contribuye al ridículo más absoluto y supone un engaño a la ciudadanía .

Suscríbete para seguir leyendo