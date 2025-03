El fertilizante del odio

La hiperconexión global que ha caracterizado este primer cuarto del siglo XXI nos brinda inmensas posibilidades para la comunicación y el diálogo, pero las laxas exigencias éticas en la gobernanza de las redes sociales y demás plataformas globales de interacción, unidos a las estrategias desestabilizadoras de países, organizaciones, empresas y grupos de interés de todo tipo, ha favorecido que los excesos dialécticos y los discursos de odio campen a sus anchas, las colonicen y acaben convertidas en instrumentos para la manipulación social, donde se cultiva la hostilidad, el descrédito personal y el enfrentamiento más que la controversia constructiva. Pasa en todos los ámbitos, pero sobre todo en el de las ideologías y la política, hasta envenenar incluso la relación entre los partidos. Lo vemos a diario en nuestras instituciones representativas, desde las tribunas parlamentarias hasta los más pequeños ayuntamientos.

La retórica política ha retrocedido hacia un lenguaje cada vez más hostil y menos respetuoso. Los debates públicos, en cualquier foro político o en las redes, se han vuelto agresivos e improductivos; no buscan tanto el intercambio de ideas como desacreditar al adversario y negar su propia legitimidad. Este lenguaje agresivo hace que se perciban brechas ideológicas más amplias de las que realmente existen, tanto entre los ciudadanos como entre las fuerzas políticas, de manera que el lenguaje descalificador y excluyente magnifica las pequeñas diferencias y acentúa la polarización. De ahí que la responsabilidad de los partidos y de sus líderes en un uso cuidadoso del lenguaje sea determinante. La convivencia respetuosa no se construye a base de insultos, insinuaciones insidiosas, hipérboles desmesuradas, expresiones faltonas o zascas a bote pronto. El lenguaje y el respeto son elementos cruciales en la pedagogía de la convivencia. Se puede ser ingenioso en la argumentación y a la vez mesurado en las formas y respetuoso con el que no opina igual.

La base del ecosistema de confrontación que hace tóxicas las redes sociales y contamina el debate político son precisamente la falta de respeto y el lenguaje deliberadamente hiriente, convertidos ambos en fertilizantes del odio, cuando la relación respetuosa sería la mejor semilla de la tolerancia. El uso de insultos, descalificaciones y etiquetas peyorativas erosiona la consideración entre los individuos y deshumaniza al oponente político. Así se abona la radicalización de los discursos y las posiciones políticas, creando una espiral de resentimiento entre los actores y de desencanto y desafección entre los espectadores, que somos la mayor parte de los ciudadanos. Este lodazal de odio, nutrido de exageraciones, desinformación, bulos y medias verdades, sepulta la moderación y funciona como caldo de cultivo de los extremismos de derechas e izquierdas. En este ambiente nunca sobresalen los mejores, sino los que tienen menos escrúpulos en lanzar cualquier barbaridad.

El lenguaje extremo y exagerado también lleva a la banalización de conceptos importantes, que se usan de manera indiscriminada para descalificar al oponente, vaciando de contenido y seriedad palabras que históricamente han tenido un peso muy relevante. Esta trivialización, además de reducir la capacidad de la sociedad para reconocer y combatir verdaderas amenazas, también alimenta la polarización al establecer dicotomías simplistas y absolutas. Este uso excesivo de términos radicales en el discurso político y mediático contribuye a una percepción distorsionada de la realidad, donde los matices desaparecen y todo se reduce a una lucha maniquea entre el bien y el mal, sin términos medios. Así se impide el entendimiento mutuo, la negociación y el consenso, elementos esenciales para la resolución de conflictos en una democracia saludable.

El problema es que la estrategia de sembrar polarización y odio (detrás de la cual suele haber siempre grandes intereses económicos) ha dado buenos resultados en la lucha política por el poder, como se ha visto recientemente en los Estados Unidos, y desde allí se ha ido extendiendo por el mundo hasta desestabilizar muchas democracias sólidamente asentadas. La facilidad con la que se pueden compartir anónimamente noticias falsas y teorías conspirativas a través de las redes sociales, unida a la acción de ejércitos de bots que las amplifican y a unos algoritmos de las grandes plataformas de redes sociales con sesgos que favorecen la radicalización, exacerban la polarización social. La propagación de bulos se ha convertido en una herramienta más de manipulación de masas con múltiples fines, pero de paso alimenta el odio y la desconfianza hacia los que no comulgan con esos planteamientos falaces, fomentando con ello la división de la sociedad.

Un amplio estudio de la Universidad de Harvard, centrado en la realidad de los EEUU durante los últimos años, concluyó que la retórica extrema y la distorsión de la realidad política socavan el discurso democrático y tiene muchos otros efectos perjudiciales para la sociedad. Paralelamente, un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) coincide en que la polarización extrema lleva a la erosión de las instituciones democráticas, pero alerta además de que contribuye al aumento de la violencia política, porque si los ciudadanos perciben a sus oponentes políticos no como adversarios sino como enemigos existenciales, acaba justificándose el uso de medios extremos para combatirlos.

Para hacer frente a la creciente polarización que vivimos habría que comenzar por el uso de un lenguaje simplemente respetuoso y constructivo. Son los líderes políticos y las figuras públicas quienes tienen en primer lugar la responsabilidad de moderar su retórica y promover el diálogo en lugar del enfrentamiento, pero cuando se libran batallas electorales y de poder, con tantos intereses en juego, parece casi utópico confiar en que moderen sus formas, especialmente si la desinformación, la agresividad dialéctica y el insulto resultan eficaces para lograr sus objetivos. Las plataformas de redes sociales también deberían asumir un papel activo, especialmente en la erradicación del anonimato y la moderación de sus contenidos, priorizando la veracidad y la calidad de la información sobre los bulos y el sensacionalismo, pero ya hemos visto en las últimas semanas que en realidad están apostando por todo lo contrario. Por tanto, es difícil confiar en que haya un cambio de actitud más responsable por su parte. Nada invita al optimismo, pero tampoco deberíamos asistir resignadamente a esta degradación de la convivencia.

