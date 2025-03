Una agenda necesaria,un decreto inaplazable

Antoni Riera, Marga Prohens y el conseller Jaume Bauzà en la Escuela de Hostelería, este jueves, en la reunión de la Mesa del Pacto Social y Político. / Guillem Bosch

La Diada viene marcada este año por el alumbramiento de la prometida hoja de ruta del Pacto Social y Político para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental auspiciado por el Govern, pero también por el frenazo al decreto con las primeras medidas contra la saturación que debía sucederle, según el plan inicialmente previsto y abortado en el último momento en el Consolat. Si no se aterriza en lo concreto mediante la toma de decisiones valientes y certeras, el extenso documento de 360 páginas elaborado por el econimista y director de la Fundación Impulsa, Antoni Riera a partir de la audaz iniciativa de escucha de la presidenta Marga Prohens, será otro tomo para la estantería de lo que pudo haber sido y no fue. Otro entretenimiento para la batalla del relato. Bajo el título ‘Bases de la Agenda de Transición’, Riera incide en la alarmante diagnosis, apuntada por otros expertos y él mismo en anteriores estudios, de una comunidad que genera riqueza pero que retrocede en los índices de bienestar de la población y en la salud de su entorno natural, y que precisa de una transformación profunda y planificada del modelo, con actuaciones a corto y medio plazo para un cambio real, que no quede en un maquillaje de ajustes puntuales y golpes de efecto. Riera no da la receta, aporta las conclusiones y el método para buscar soluciones a los problemas acuciantes de acceso a la vivienda, al colapso viario o a la degradación medioambiental a partir los actores y circunstancias de nuestra comunidad. En una segunda fase, un grupo de expertos por concretar, rematará la labor, supeditada en su ejecución a la voluntad política.

“Este documento está diseñado para poder tomar medidas mañana mismo”, expuso el economista en la presentación de la primera fase trabajo realizado a partir de las aportaciones de 12 mesas de trabajo en 50 reuniones y de 500 propuestas ciudadanas en un innovador y convulso proceso participativo no exento de deserciones y críticas, pero al que se reconoce el mérito de haberlo sacado adelante en nueve meses. De momento, ese “mañana mismo” está por llegar. Consciente de la necesidad de medidas de contención que “la ciudadanía espera”, pero también presionado por los intereses de los sectores afectados, el Govern de Marga Prohens pide “un poco más de tiempo” para acabar de perfilar el alcance de las primeras iniciativas, como la subida de la ecotasa en verano o la prohibición del alquiler turístico en pisos, que tropiezan con la resistencia de la patronal hotelera y del sector del alquiler vacacional. Un clima tenso a las puertas de la ITB de Berlín, que ni las perspectivas de otro año récord apaciguan. Llegado el momento, el gobierno en minoría obligará a buscar adhesiones más allá del PP para sacar adelante en el Parlament un proyecto que rechina en el polvorín de los socios preferentes de Vox y que descoloca a la izquierda. Estamos en un ciclo económico expansivo que facilita las decisiones y los sacrificios imposibles de acometer en tiempos de crisis. Todo el arco político y los sectores económicos implicados están obligados a hacer un ejercicio de responsabilidad para avanzar en una senda que garantice el progreso y el bienestar de la sociedad, pero es el Govern de Prohens el que debe facilitar esa implicación con su gobernanza.