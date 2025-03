La indignación de los muertos

Por desgracia y por la cara dura de unos cuantos no se ha evitado la muerte de miles de jóvenes en las trincheras del este y a ambos lados. Los caídos por ese gran fiasco anexionista que es la guerra. Siempre. Todos preparados y motivados para erigir monumentos el gran negocio de los traficantes de emociones. Empezaron con encuentros simbólicos escenificando indignación ante aquello que ellos mismos pudieron evitar y no quisieron. Los artistas, o pseudoartistas, de turno vinculados a cada régimen suelen ir a sueldo de los mismos carniceros que llevaron a esos jóvenes al frente, estos en su vida han visto una trinchera. Esas incipientes vidas masacradas no tienen para nada el aspecto que presumen esas esculturas y sus oportunistas recreaciones. Para más desgracia una buena parte de esos cuerpos jóvenes yacen en fosas comunes o en interminables rincones a ambos lados de la línea que delimita la geografía del terror. Sus musculaturas y envidiados cuerpos en la sal de la vida ya no tienen ningún parecido, ya solamente existen en sus esqueletos de almas martirizadas a cambio de ni se sabe qué…

Por encima de sus dignas figuras se arrastran gusanos y toda suerte de subterráneas criaturas todo muy lejos de la épica que propugnan los responsables. Los misiles desintegraron a esas personas mientras se iban enlazando uno tras otro los fracasos en los despachos. El nacionalismo está ahí en primera fila también por no decir siempre. Ni el escultor del monumento ni el político de turno en su puta vida han vivido nada de lo que predican. Los monarcas cuando se implican en el teatrillo, mucho menos. Suelen acompañarlo todo con las frases de siempre « sacrificaron sus vidas de forma heroica…» claro, los jetas de todos los tiempos desenvainan la sudada retórica como los payasos sus clásicos argumentos cuando en ese injusto circo debiera figurar un «injustamente masacrados por los malditos colores de un trapo», pero acabarán repitiendo una y otra vez aquello de «descansan bajo el verdor y el orgullo de nuestra patria…» o algo muy parecido. Lo de descansar lo pronunciará el jefe del estado de turno seguramente evocando la siestecilla que se pega entre acto y acto.

Esos jóvenes por supuesto defendieron sus tierras y familias con toda la dignidad del mundo, pero si alguien les preguntase seguramente estarían más cerca del pacifismo que de la gloria que hoy pudre sus cuerpos en plena juventud.

Ante la incierta coherencia y la estupefacción de la misma, e indisimulada eterna estupidez, podemos cambiar el verdor nutrido por la muerte con el nuevo encuño de una moneda improvisada con las malditas «tierras raras». El rey y la patria siempre saben honrar a sus muertos para falsear la auténtica cara de la muerte sobretodo cuando no se trata de tus hijos sino de los del vecino. Se va a seguir expandiendo esa mentira mientras lo que queda de sus cuerpos se sigue descomponiendo bajo tierra. Los soldados muertos no pueden hacer cartas al director (ni los niños de Gaza o los del Kibutz o incluso las personas ahogadas en el barro en el antiguo Regne de València) no van a poder desmentir a toda esa vergüenza de gobernantes que, fracasando la política, los ha llevado a muchos a la fosa común y a otros a seguir desaparecidos.

Los jóvenes muertos en cualquier guerra nunca han podido hablar y se sigue perpetrando la infamia del horror, la patria y las banderas transvestida de honor y gloria. Ni la cara del presidente-humorista va a poder volver a tener jamás ninguna grácia. Se le acusa de haber estado ahí dándola y lo hace el mismo que envió a la turba al Capitolio calumniando de dictador al presidente casi anexionado. Al President LLuis Companys también lo acusaron de cualquier cosa antes de freírlo a tiros, no han cambiado ni la táctica ni los argumentos. Se van superando límites. No solamente se envía a toda una juventud a la muerte, hoy ya se recrean hasta en los motivos los mismos que los han causado. Eso de «tierras raras» no augura, obviamente, nada bueno en boca de aquel teutón nacionalizado americano del norte que putea a los auténticos americanos o a las personas que buscan sobrevivir en ese país o a su patético influencer crecido en el Apartheid y que se exhibe al lado de una niña de pocos años blandiendo una sierra de gasolina de última generación encantado de haberse conocido. Ya que estamos, de paso, mejor vuelvan los payasos de la tele.