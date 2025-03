Errejón más Monedero es menos que Trump. Los presuntos abusos de los creadores de Podemos y Sumar han aquilatado la hipocresía asfixiante de sus partidos respectivos, pero no llegan a los tobillos de los desmanes sexuales del presidente de Estados Unidos, condenado por lo civil y lo penal. Se acostó con una actriz porno mientras su esposa estaba embarazada, repudió a la periodista a quien posiblemente había violado «porque no es mi tipo».

Podemos y Sumar se han convertido en la rechifla nacional, tras desproteger activamente a las mujeres abusadas por sus dirigentes, pero este muro de contención peligra. Errejón y Monedero, al igual que ya ha ocurrido con Rubiales en el terreno pedestre del balón, se beneficiarán a partir de ahora en sus acometidas punitivas de la senda explorada por su campeón Trump. Porque el emperador no ha derrotado a la ideología progresista, sino sobre todo a la doctrina de los tabloides populistas, ha eliminado al sexo delictivo de la ecuación. En la versión más favorable, la resurrección del monstruo se produce a pesar del #metoo vigente en apariencia. En la más desfavorable, el movimiento de denuncia catapulta al actual presidente.

Un ingenuo de Podemos y Sumar, si es que queda alguien ahí, reclamará la superioridad moral de España sobre Estados Unidos, dado que presta mayor atención a los abusos. Siempre que los cometan personajes famosos, repasen la cobertura comparada de Rubiales/Errejón/Monedero con los asesinatos por violencia de género cometidos este año. Es fantástico superar en exigencia a los depravados estadounidenses, si esta exigencia no acelera el desembarco de un Trump a la española. Dicho de otra manera, ¿cuántos votos ha cosechado Yolanda Díaz para la ultraderecha, al presentarse como ultrajada por un «cada día estás más guapa» mientras encumbraba a Errejón en las listas electorales?

La izquierda que ha traicionado los principios impuestos a los demás se refugiará en que el triunfo de Trump confirma precisamente la sumisión patriarcal de la mitad Republicana de Estados Unidos. Habrá que centrarse por tanto en la otra mitad. Para empezar, tampoco es casualidad que cuando Trump’47 era Trump’45, florecieran reacciones masivas como el citado #metoo o Black Lives Matter, porque el mundo se ahorraría muchas sorpresas si refrescara los principios newtonianos de acción y reacción.

El #metoo es un movimiento tan neoyorquino que viene apadrinado simultáneamente por dos cabeceras idiosincrásicas como el New York Times y The New Yorker . La pieza política de mayor calado atrapada en las redes de la nueva sensibilidad fue precisamente Mario Cuomo, gobernador Demócrata del Estado de Nueva York. Un mínimo de trece funcionarias le acusaron explícitamente de acoso sexual durante un periodo de ocho años, cabría hablar de una mala conducta irrefrenable.

Podemos afirma que expulsó a Monedero del chat de la dirección sin aclarar cuándo / .

Cuomo dimitió de gobernador como un apestado en 2021, solo un año después de haber sido proclamado el salvador de Nueva York durante la pandemia. Un éxito del activismo, sin duda. Salvo que ha comenzado la carrera para la muy significada alcaldía de Nueva York. El candidato Demócrata mejor cualificado y clasificado para presentarse al cargo se llama también Mario Cuomo, porque es el mismo político de antes, emparentado un día con los Kennedy y arrojado sin contemplaciones por el precipicio de la cancelación sexual. Encabeza los sondeos realizados con encuestados y encuestadas, le atiende la condición de favorito frente a cualquier rival.

Los progresistas neoyorquinos se disponen a votar al hombre a quien deberían odiar con mayor saña. De hecho, el principal problema de Cuomo será renunciar a una próspera carrera periodística con audiencias muy importantes, otra vez procedentes del bando progresista. La lectura aprovechada de Mark Twain o H.L. Mencken enseñaría a Podemos, Sumar, Republicanos y Demócratas que están unidos por el mismo lema, «es uno de los nuestros». Sí, es pegadizo.

Los infatigables izquierdistas españoles denigrarán la equiparación de Errejón/Monedero con un Trump o un Cuomo, ballenas arponeadas y cargadas de cicatrices. Obligan a localizar un ejemplo más pacífico, comparable a los casos de palmadas en el culo o besos impropios que han protagonizado los españoles. Pues bien, Joe Biden estuvo a una pulgada de ser desechado como candidato Demócrata a la Casa Blanca en 2020, también por su abigarrado historial de vejaciones machistas a mujeres. Aparecieron ejemplos en que había besado con descuido una nuca, o había sentado a una simpatizante en su regazo. La historia indica que no impidieron su nominación y sus cuatro años en la Casa Blanca, que abandonó por causas diferentes.

En 2016, los enemigos de Trump reunieron en un mitin del magnate para avergonzarle a buena parte de las mujeres que le acusaban de un comportamiento impropio, por ponerlo suave. Ganó entonces, ha vuelto a hacerlo. La desinformación no es el único factor incomprensible en el comportamiento aleatorio de los votantes. Ni los políticos actuales son peores que sus predecesores, ocurre simplemente que sabemos mucho más sobre ellos.

