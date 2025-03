Condonar el resentimiento

No me gusta nada de lo que veo en la política española en cuanto al debate que tiene que dar acomodo a la diversidad de sus pueblos. No me gusta que quienes presentan los proyectos de reforma sean a la vez candidatos para desbancar a los presidentes territoriales afectados por las medidas: Montero en Andalucía, Oscar López en Madrid y dos ministros por Aragón, Comunidad Valenciana y quién sabe en Canarias. La utilización como armas electorales desvirtúa la racionalidad de las propuestas. Encuentro inaceptable que la falta de cortesía sea tan grosera (caradura, cobarde, embustero); todo hacia el barrizal del trumpismo. Que nos den gato por liebre: ¿no habíamos quedado que la deuda era del Estado, por qué dicen ahora que libera crédito de las comunidades? Que aquel saco de todos los golpes sea de nuevo catalán. Que nos quieran hacer ver que la alquimia de los botes (pongo por aquí, saco por allá, sumo una cifra por un indeterminado y pongo otra para que todo el mundo llegue a un tope...) tiene amparo académico. Pasarse de listo no es ser listo (y resolver), sino pasarse (y complicar, en lugar de solventar).

Me disgusta el lenguaje perdonavidas del Estado, que auxilia, perdona, se muestra generoso con las comunidades que, en otros momentos, asfixia si conviene. Que la democracia no haya sido capaz de remitir un conflicto enquistado hacia un tercero que arbitre un conflicto al que, de lo contrario, no se le ve salida. Que instituciones de la sociedad civil (Fedea, Círculo de Empresarios), en lugar de ayudar a buscar una solución tensionen argumentos con posicionamientos de parte. Que desde el soberanismo se condicione el objetivo (la salida del régimen común) a otro objetivo ahora inabarcable (cerrar el déficit fiscal). Qué académicos de bandera no hayamos sabido encontrar la concordia, haciendo converger las posiciones. Y encuentro insana la falta de respeto a los acuerdos políticos legitimados por mayorías parlamentarias, mientras la derecha menos democrática se frota las manos. Por el bien de todos, lo que hace falta ahora no es tanto condonar recursos como redimir antagonismos y perdonar deudas de un pasado que no permite tener futuro.

Suscríbete para seguir leyendo