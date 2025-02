Palma y la ordenanza del miedo: Resistir es obligatorio

El PP y Vox han decidido que Palma necesita más restricciones, más burocracia y más castigos. Bajo la excusa de una supuesta «convivencia cívica», han diseñado una ordenanza que no busca mejorar la vida de la ciudadanía, sino someterla. En su empeño por controlar el espacio público y debilitar a las entidades sociales, han creado un marco normativo que penaliza la organización de eventos, dificulta el acceso a subvenciones y ataca directamente a quienes más apoyo necesitan.

No es casualidad. La derecha siempre ha tenido miedo de la gente organizada. Saben que la participación ciudadana, la cultura y la movilización social son herramientas de cambio. Por eso, cada vez que llegan al poder, intentan poner trabas a quienes promueven la diversidad, la inclusión y el derecho a la ciudad. La ordenanza que PP y Vox han impulsado en Palma no es una medida para «garantizar la convivencia», es un arma contra la libertad.

Uno de los puntos más vergonzosos de esta ordenanza es la prohibición de residir en caravanas en la ciudad. En una Palma donde encontrar vivienda asequible es una misión imposible, en lugar de ofrecer soluciones, el Ayuntamiento opta por multar a quienes no tienen otra opción. No es una cuestión de orden público, es una cuestión de aporofobia: el PP y Vox no quieren pobres en las calles porque les incomodan, porque les recuerdan que su modelo de ciudad excluye a quienes no pueden permitirse pagar un alquiler desorbitado.

Pero no solo atacan a los más vulnerables. También ponen en el punto de mira a las asociaciones, colectivos vecinales y grupos culturales. A partir de ahora, organizar un acto en Palma será más difícil. Más papeleo, más obstáculos, menos apoyo. ¿El objetivo? Desmovilizar a la sociedad civil y hacer que solo quienes tengan recursos puedan permitirse visibilizar sus propuestas.

Este tipo de normativas no surgen de la nada. Forman parte de una estrategia más amplia de la ultraderecha para infundir miedo y control. Nos quieren callados, pasivos, sometidos a su visión autoritaria de la sociedad. Cada vez que recortan derechos, lo hacen con el pretexto de la «seguridad» o la «convivencia». Pero la verdadera convivencia no se construye con multas y prohibiciones, sino con diálogo, respeto y apoyo mutuo.

En Palma, estamos viendo un claro reflejo de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Desde Italia hasta Argentina, desde Hungría hasta Estados Unidos, los gobiernos ultraconservadores están impulsando leyes que restringen derechos y atacan a las organizaciones que defienden la justicia social. Palma no es una excepción: PP y Vox han traído a nuestra ciudad el manual de la ultraderecha global, disfrazado de ordenanza municipal.

Ante esta deriva autoritaria, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La sociedad civil de Palma ha demostrado en muchas ocasiones su capacidad de movilización, y ahora toca responder de nuevo. Es el momento de exigir la retirada de esta ordenanza, de organizarse aún más, de ocupar el espacio público con cultura, activismo y solidaridad.

PP y Vox creen que pueden gobernar desde el miedo, pero se equivocan. Palma no es una ciudad de prohibiciones ni de represión. Palma es una ciudad viva, diversa y resistente. Y así seguirá siendo, pese a sus intentos de silenciarnos.