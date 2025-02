El manoseado concepto de ganadería intensiva

Se calmó el debate ganadero, pero en breve se reactivará cuando los partidos políticos presenten sus enmiendas a la tramitación como proyecto de ley del decreto de macrogranjas avícolas. Estoy en una fase de escepticismo y solo espero que todos se dejen asesorar técnicamente. Se trata de evitar que la norma que se apruebe, se convierta en un corsé imposible que solo sirva para perjudicar al conjunto de la ganadería.

Por lo pronto, bastante frustración. No hemos logrado que todo el arco parlamentario entendiera que el tamaño de las granjas es un tema de ordenación ganadera y que salvo en el sector avícola, los decretos nacionales aprobados por el Ministerio de Agricultura en consenso con las Comunidades Autónomas entre los años 2020 y 2022, ya establecían el tamaño máximo de las explotaciones, con la posibilidad de aumentarlo en un 10% o 20% por parte de las Comunidades Autónomas y según los casos, pero no reducirlos. Por esa razón se podía establecer un límite en el sector avícola, pero no en el porcino o el bovino. Debate distinto son las distancias a los núcleos de población, pero en un territorio con tanta presión urbanística, depende como se haga, podemos encontrarnos que no haya hueco para ubicar una explotación de cierto tamaño sea cual sea la especie.

Pero mucho más que el tamaño, me asusta la posibilidad de que se abra un segundo tema de debate más complejo y peligroso que el primero. Tiene que ver con la contraposición de la ganadería extensiva frente a ganadería intensiva. Es fácil hacer una crítica simbólica a este segundo modelo cuando no se tiene un conocimiento realista de lo que existe. La política cada vez va más de “palabras clave” e “ideas construidas” que se conectan con “imaginarios sociales” sin que necesariamente la realidad que hay detrás se corresponda claramente con estos conceptos. Si los legisladores se dejan arrastrar por declaraciones simplistas y no hacen contención, podríamos acabar aprobando una norma que implante una moratoria o prohíba la ganadería intensiva a las bravas, para luego descubrir, que un porcentaje muy elevado de explotaciones de bovino de leche, bovino de carne o porcino de las Islas Baleares son intensivas.

La caracterización de la ganadería extensiva no es ni mucho menos sencilla. La ganadería intensiva se basa en la intensificación de los factores de producción, utilizando una gran cantidad de insumos externos, así como la mecanización en el control de los procesos de selección, reproducción, cría y engorde. La ganadería extensiva es un modelo social que hace un aprovechamiento mayor de los recursos endógenos a su alcance, principalmente de las fuentes de alimentación, contribuyendo a modelar los ecosistemas. Pero entre un extremo y otro, dominan los sistemas semiextensivos, pero, sobre todo, los semiintensivos. Al final, toda la ganadería aplica la normativa ya existente en materia ambiental, de sanidad y bioseguridad, y de bienestar animal.

Tengo claras las bondades de la ganadería extensiva y la defiendo como modelo. Pero como en tantas otras cosas que afectan a nuestro sector, no voy a situarme en la crítica absoluta y la demonización de la ganadería intensiva. El reconocimiento de la ganadería extensiva está avanzando. El Coeficiente de Admisibilidad de Pastos introducido por la PAC hace dos periodos, forzó un debate importante en nuestras latitudes sobre la valorización de los pastos arbustivos y mediterráneos. El trabajo de todas las asociaciones de razas autóctonas de nuestro país ha sido crucial porque estas razas están mejora adaptadas a los modelos extensivos. La creación y consolidación redes sociales como la “Plataforma por la Ganadería Extensiva en España” y el “Observatorio del Pastoralismo” o el movimiento de “Ganaderas en Red” han contribuido con su trabajo y su lucha a un mayor reconocimiento social. El Ministerio de agricultura, encargó hace varios años un trabajo muy profundo de caracterización técnica de los sistemas ganaderos extensivos en nuestro país.

Finalmente, hace apenas dos años nació ANGEX Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo, que en un mes celebrará su segundo Congreso y en el que de nuevo tendré el honor te estar invitado como ponente al igual que estuve en el primero. Todo esto cristaliza en normativas, en concreto a través de los famosos decretos de ordenación de los sectores ganaderos. Quizás más lento de lo que nos gustaría, pero avanza. Evitemos el populismo agrario por pura ansia partidista.