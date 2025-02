De ciutadans, deutes, finançament i impostos

María Jesús Montero y Marga Prohens. / R. Sanz

El Govern de Marga Prohens, solidàriament amb tots els que estan en mans del PP, plantà a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Consideren que han sigut menyspreats, enganats i utilitzats en el suposat perdó d’una part del deute de les autonomies. Tot forma part d’un espectacle. Política de passarel·la, no eficient. Avui poden muntar el numeret i demà acollir-se a l’oferta ministerial.

La qüestió rau en el fet que la condonació de l’endeutament no és el moll de l’os del problema. Ho explicaren fa uns dies de forma coincident tres experts ideològicament llunyans. Es tracta d’Antoni Costa, vicepresident del Govern; Guillem López Casasnovas, el menorquí catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, i Diego Martínez, catedràtic a Sevilla i ex alt càrrec del Ministeri d’Hisenda amb Montero. Tots tres participaven en un acte del Cercle d’Economia,

Estigueren d’acord en el fet que aquest deute sempre era, en darrera instància, de l’Estat, amb independència del Fons de Liquiditat Autonòmica. Per tant, d’una forma o l’altra, els endeutats som el conjunt dels ciutadans espanyols. Com explicà el menorquí «continuarà viu entre els contribuents». Així mateix, en un moment de tipus d’interès baixos, els avantatges per a les autonomies són relatius.

La clau del finançament de les autonomies és l’aprovació d’un nou sistema. El darrer és de 2009, de quan governava Rodríguez Zapatero. Tocaria haver-lo renovat el 2014, en un moment en què Mariano Rajoy gaudia d’una còmoda majoria absoluta, però amb la seva acreditada peresa, ho deixà córrer. Ara, malgrat els anuncis de Pedro Sánchez, ningú creu que en una situació de debilitat política es pugui resoldre un assumpte complex que acumula més d’una dècada de paràlisi.

En qualsevol cas, el sistema de finançament autonòmic de Zapatero fou bo per a les Balears. Segons els economistes Joan Carrió i Xisco Oliver, des de 2009, Balears ha rebut 6.991 milions d’euros més que si s’hagués mantingut l’anterior, el de 2002. Fa vint-i-tres anys, aquí governava l’esquerra amb Francesc Antich al Consolat de la Mar, i José María Aznar gaudia des de La Moncloa d’una còmoda majoria absoluta. Les Balears es queixaren del càstig, la resposta, carregada de menyspreu, va ser que «fora del sistema fa molt de fred». El 2022, el darrer any amb dades, la millora fou de 683 milions. L’estudi dels dos economistes es publica al fulletó editat pel Cercle d’Economia i Caixa Colonya ‘Finançament autonòmic de les Balears, una història de pressió ciutadana’.

En l’improbable cas que el Govern central iniciï la reforma del sistema, el vicepresident Costa ja ha fet a saber que reivindicarà «la inclusió de noves variables com la població flotant, el creixement poblacional o el cost de la vida i el compliment del principi d’ordinalitat». L’ordinalitat, que provoca picor a molts presidents autonòmics del PP, exigeix que si una comunitat, per exemple les Balears, és la segona que més aporta per habitant al finançament de l’Estat, a l’hora de rebre fons s’ha de situar en la mateixa posició o en una molt semblant. És la fórmula que s’aplica entre els länder alemanys.

Deute i finançament són importants. Però com a ciutadà, sempre he pensat que el vertader debat, el que importa, és en què es gastaran els doblers, molts o pocs, que estiguin en mans de les administracions públiques. Si és per crear una legió d’assessors, vull que m’abaixin impostos. Si és per millorar la sanitat, les poden pujar. Si volen obrir les portes als amics corruptes dels polítics, ni un euro més. Aquí escriuria algun text semblant al de J. R. R. Tolkien a la seva declaració de renda: «Ni una lliura dels meus impostos per a la BBC». En el cas local seria ni un euro per a José Luis Ábalos, Luis Medina i molts altres que s’enriqueixen amb els doblers de tots. Si és per una educació més eficient, endavant amb un punt més d’IRPF. Si es dediquen a omplir les oficines públiques amb funcionaris inútils o que, com Jéssica Rodríguez –d’Ábalos– ni tan sols van a la feina, que tanquin l’aixeta. Si és per fomentar una ciutadania més culta, ben pagats seran els tributs.