Dan Smith, director del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, era citado por Andrea Ricci con estas palabras: «En el famoso discurso de Vance en Múnich, hay un elemento todavía más inquietante. En su discurso, Vance arremetió con inusual dureza contra los gobiernos e instituciones de Europa… hemos pasado de una situación en la cual había una competición entre modelos - democrático frente autoritario - a una en que nuestros aliados democráticos intentan debilitar nuestras democracias usando el argumento de la libertad de expresión. Es decir, una manipulación del instrumento de la democracia para romper, devorar, dividir las colonias. Está claro que Smith se refiere al principio que Vance considera fracturado por las limitaciones a la publicidad y expansión de la ultraderecha. Pero estas palabras, absolutamente certeras, nos llevan a una reflexión sobre nuestro país, que no debiéramos postergar.

En las últimas semanas, desde la invasión trumpista y sus nuevas ‘tablas de la ley’, España, mediante su Presidente y ministro de Exteriores, se ha postulado como cabecera de la acción democrática contra el intervencionismo trumpista, que parece arrastrar al correlativo ruso. Es cierto que levantamos nuestra voz con una seguridad y profetismo que pareciera que somos una gran potencia en el conjunto europeo y, de refilón, mundial. Pero resulta que cuando se trata de viajar para entrevistas fundamentales con los adanistas reaccionarios, son otros países quienes protagonizan la representación europea. Es un detalle que me hace sospechar en donde estamos exactamente, cuando parece que cada quien debe de jugar las cartas propias desde ‘el criterio de realidad’ más exigente. De lo contrario, nos arriesgamos a un resbalón mayúsculo en este campo deslizante que es el momento sociopolítico mundial. Tanto más cuanto la situación interior española es confusa y difusa, lo que lastra nuestra presencia en Europa. Es cierto que podemos jactarnos de una plausible economía, sobre todo si nos atenemos a determinados marcadores. Pero el problema está ahí y no parece que lleve camino de modificación.

Según este ‘criterio de realidad’, resulta que Alemania ha perdido el liderazgo de antaño y que el proceso reciente electoral deja un sabor de boca desagradable: todos golpeamos a la ultraderecha pero la ultraderecha avanza en todos los frentes haciéndose presente en gobiernos de formas diversas. Y reconozco que en España la tenemos controlada de momento en la medida en que se confronta con los votantes populares y no menos con el deslizamiento de entusiastas izquierdistas en un salto desesperado ante el fracaso de sus propuestas. Una cuestión que merecería una mejor prospección estadística y no un mero comentario.

No basta con la demolición intelectual y desprecio parlamentario para contener este tipo de ideología social y política: necesitamos repensar como es posible contrarrestarla sin que perdamos demasiado tiempo en discusiones inútiles. Pero la situación objetiva no permite mostrarnos como ‘muro de contención’ definitivo frente a un grupo parlamentario que cuenta con el apoyo manifiesto del nuevo emperador. Para nada pretendo disminuir el rechazo de una actitud determinada frente a una ultraderecha en lento ascenso. Pero tal actitud no nos permite alardear de ‘enemigos públicos’ y dominantes en esta confrontación ideológica en el tablero internacional actual.

España es un país europeo con graves problemas interiores, que pueden crecer con el tiempo. Se ha roto todo tipo de relación parlamentaria entre los partidos que, es de esperar, debieran estar unidos frente a las tentaciones revisionistas de la ultraderecha… sin olvidar los problemas que nos crean los grupos de izquierda radical, algunos de los cuales forman coalición con el grupo de nuestro Presidente. No es bueno aparentar fortaleza Europea mientras no acabamos de aceptar normas europeas en materia defensiva, que lógicamente nos complicaría la vida. Para Europa es una cuestión sin vuelta atrás, es cierto que España mantiene cierto equilibrio interior en razón de las continuas inyecciones económicas desde el Ministerio de Trabajo. Pero todos sabemos que es el turismo la gallina de los huevos de oro. Somos uno entre varios, nada más. Y sería un grave error intentar paliar las crisis interiores mediante un cierto postureo exterior.

Volvamos a las palabras de Smith: el mundo se juega entre neo-imperios, y Europa, tan indecisa ella, o aprende a moverse en este lienzo de billar o será postergada hasta la irrisión. En este contexto, España haría bien en ampliar sin descanso el ‘criterio de realidad’, en lugar de perder el tiempo en vacías pretensiones para las que no está preparada. Saber estar en lo que necesitamos.

