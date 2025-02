Turisme sostenible: mercat, demanda i oferta

A meitat del segle XX artistes mundialment famosos contribuïren a fomentar Mallorca. Ho feren atrets per les informacions i feren difusió promocional a partir de les seves pròpies satisfaccions experimentades. Es mostrava amb tota naturalitat la realitat del territori, s’oferia un producte dirigit al potencial consumidor de entre tots els segments possibles de la demanda global existent en el mercat emissor. A partir del sorgiment del turisme fordista de masses s’ha passat a oferir productes inconcrets, confusos i coses aïllades, sense tenir en compte la segmentació del mercat global i fent una oferta estàndard per a paquets que omplin hotels o aquelles d’especialització única artificial creades segons interessos de productors, que no tenen res a veure amb els atractius reals. Personatges famosos passaren a oferir la seva imatge fent de mercenaris de la publicitat, amb excel·lents honoraris, actuant únicament d’objecte, «florero» i decoració propagandística sense aportar imatge promocional que pogués convèncer d’un producte concret que informi d’allò que pugui despertar interès a un potencial client.

Actualment, més o manco, encara es fa així. Les fires turístiques ja són un sistema obsolet i no serveixen per promocionar imatges irreals i incertes, construïdes i promocionades sobre recursos virtuals adornats, creades per a la venda i sense una veraç planificació de màrqueting . És cert que s’hi fan negocis, fotos els polítics i s’hi venen paquets de l’oferta que en realitat hi ha a Mallorca (tot inclòs, sexual, drogues, alcohol, ... i fins i tot balconing). Per diversificar es promociona «gastronomia» i «turisme cultural» però a la realitat de cada dia hi ha més oferta de plats combinats, cuines xinesa, hindú , japonesa, pizzeries, kebabs i d’altres sofisticades que no s’identifiquen en res amb les nostres especialitats. Palma té un potencial turisme cultural envejable però la gran massa que omple els carrers no es veu en faci gaire consum. La poca cultura oferida és creada artificialment i no la que de veres tenim.

Per què el turisme convergeixi cap al camí de la sostenibilitat s’han de conjugar necessàriament i conjunta: mercat, demanda i oferta. El mercat es compon de tots els possibles segments potencials d’una gran diversitat de demandes. Així com el màrqueting intenta la venda del producte, la publicitat pretén fer conèixer tal producte fent-ne difusió. La publicitat ha de cercar l’atenció del potencial turista així com els seus desitjos. Ha de ser creïble (a la realitat actual no es té en compte). Per a tot això és necessari contemplar la segmentació del mercat, és a dir, conèixer el mercat i definir bé a quins segments es vol dirigir prioritàriament. Entre tots ells s’han de seleccionar els que siguin compatibles entre ells i eliminar els que puguin provocar la rebutja dels altres. Es confon sovint la promoció com equivalent a màrqueting quan només n’és un pas dins tot el procés, que si no sorgeix de tots els components i variables de la completa planificació no té validesa ni veracitat (és el que es fa a les fires).

Sobre la demanda s’ha de tenir en compte el productes emergents i la «cultura de la qualitat» on no és el preu el factor determinant en l’elecció del viatge. S’ha produït una maduresa en el consum turístic fruit de l’experiència amb una relació directa entre turista i destinació elegida. Una majoria dels viatges es duen a terme sense la intervenció d’una agència de viatges. La introducció de les noves tecnologies han ocasionat també un canvi en les formes que el turista pren les decisions d’elecció de les vacances. Aquestes tendències fan que el consumidor gestioni el seu oci d’una forma més autòctona i pugui evitar els comportaments derivats del producte de masses massificat que ha provocat greus impactes a Mallorca. El turista ja s’assabenta d’on hi ha saturació, turisme agressiu, la ruta per on travessen els avions, llur freqüència contínua, per damunt tot Mallorca per evitar la forta contaminació del renou que fan.

Cal fer una ferma reflexió sobre l’oferta real que es fa, no tot hi val amb l’objectiu d’omplir al màxim el allotjaments (legals, il·legals, indefinits, ...) i com més visitants venguin millor. És necessari ordenar l’oferta i els productes per acollir una demanda desitjada d’un turisme de qualitat. Hi ha la greu confusió que la qualitat és en funció que venguin prioritàriament visitants milionaris, que si en feim una anàlisi detallada podríem arribar a la conclusió que en bona part han provocat forta especulació immobiliària i sobrevaloració d’habitatges, sobretot en els pobles i espais rurals.

Per a una correcta oferta és necessari tenir en compte la diferenciació, no estandardització, diversificació (no més increment del mateix), singularitat, autenticitat, ... La denominada oferta complementaria és part important de la qualitat, sempre ha estat un desgavell i en realitat mai no ha estat ben regulada. I el més important en el nostre cas és la relació turistes i massa poblacional creixent amb els ciutadans residents de dret.