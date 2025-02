Le Senne, el ‘Trump’ que deja al PP y a Prohens sin ética ni estética

Observar las caras que se les queda al vicepresidente Antoni Costa y al portavoz del PP Sebastián Sagreras cuando se les inquiere sobre qué hacer con el presidente del Parlamento balear da grima; uno y otro, dicen por no decir tal sarta de lugares comunes, tonterías banales, para salir del paso que quedan retratados como lo que son: inútiles para el cargo que ocupan. Eso, siendo llamativo, no es lo esencial de lo que nos ocupa, lo que condiciona la política mallorquina, por extensión la balear, es la incapacidad de la presidenta Marga Prohens para deshacerse de Gabriel Le Senne, procesado por el juez Sobrino por presunto delito de delito de odio al haber arramblado y rasgado con violencia las fotos de Aurora Picornell y otras pobres mujeres asesinadas por los golpistas en el aciago año de 1936. Fotos de propiedad ajena. A Le Senne le pudo arrebato de ira incontrolada, propio de lo que es, fascista de tomo y lomo camuflado de meapilas opusdeísta o de lancero de El Yunque, que tanto da a esas alturas una organización u otra. Son lo mismo: el nacional catolicismo fascista español.

Marga Prohens no puede sustraerse a la atracción que sobre el PP que preside y sobre su Ejecutivo ejerce esa extrema derecha, la de Vox, ya nítidamente trumpista, encarnada en Le Senne y en Manuela Cañadas, que ha hecho saber que si se toca a Le Senne todo salta por los aires. Así que Prohens se la envaina, como siempre, y pechará con la continuidad del indigno presidente de la Cámara legislativa, que carece de la mínima fibra moral para dimitir. Le Senne pertenece a la estirpe a la que ha dado carta de naturaleza el presidente de los Estados Unidos, el primero en ostentar el cargo con una condena en firme. Le es igual, como igual le es a Le Senne, que, atención, se dibuja como cabeza de cartel de Vox para las elecciones autonómicas de mayo de 2027. Una inhabilitación no será firme probablemente en tales fechas, los tiempos del Tribunal Supremo, al que llegaría el recurso de casación, si la Audiencia lo condena, son los propios de la Iglesia católica: eternos. Eternos excepción hecha en lo que atañe al fiscal general del Estado, caso en el que la mano del magistrado Marchena se deja notar. ¿Una condena por parte de la Audiencia? El fiscal del caso, el Díaz Cappa que intentó hacerle la cama al fiscal jefe, con bastantes malas artes, parece no haber contemplado el vídeo, al no ver por ninguna parte delito de odio. Tampoco Trump ve la agresión rusa a Ucrania, «conflicto» para el Golfo de América.

La ejemplar instrucción del juez Sobrino (no abundan tales magistrados en la Judicatura española, profesionales como el citado o la jueza de Catarrotja son excepción) acabará por ser indeseado regalo para Le Senne, convertido en el futuro ‘Trump’ mallorquín, que ha pasado por encima de las aspiraciones de Agustín Buades, ese hombre, que corretea como pollo sin cabeza de un lado hacia otro con la desatada ansia de hacerse con un lugar al sol en 2027.

¿Penará electoralmente una hipotética condena judicial a Le Senne? No ha sufrido Trump por su fechorías, no lo hará Vox, que tiene a su electorado amurallado, inasequible al desaliento. A quienes lo sufragan les importan un bledo tales menudencias. Lo acabamos de ver en Alemania. Asistiremos a ello en Francia. Allá donde se convoquen elecciones. Son tiempos oscuros. Otra vez de camisas, pardas, negras, azules, adaptadas a la nueva época, pero que siguen siendo lo que fueron cuando sumieron a Europa en una descomunal tragedia, a España en larguísima cruel dictadura. Le Senne, por inverosímil que pueda parecer, es el desdibujado ejemplar de fascista trumpista que agazapado aguardaba su momento. Le ha llegado a través de arrebato de ira. De paso, el PP, Marga Prohens, quedan huérfanos de ética. Sin estética.

Suscríbete para seguir leyendo