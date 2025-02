Derecho para ‘tecnoadictos’

Muchas personas están enganchadas al teléfono móvil y tienen una auténtica adicción. Si en el caso de los adultos este hábito (por no llamarle vicio) es insano, la cosa se complica al infinito si hablamos de niños y jóvenes.

Una docente mallorquina, la doctora Margalida Capellà, acaba de denunciar un problema que tenemos que afrontar. Entre el cuarenta y el cincuenta por ciento de las nuevas promociones de Derecho en la UIB son un desastre como alumnos por su vinculación a los smartphone.

A la Universidad han llegado las primeras quintas de niños asociados desde la cuna a artilugios digitales a tiempo completo. El fenómeno es responsabilidad de sus familias y sus maestros, que les han permitido (si no favorecido) esta hiperconexión perpetua. Bien es cierto que muchos han tenido esa permisividad porque también dependen del móvil y por la creencia de que no se puede vivir, ni prosperar, alejados de internet.

La profesora de Derecho Internacional no habla por boca de ganso. Su experiencia personal, y un minucioso y detallado estudio, revelan un nuevo perfil de universitario, con serios problemas para aprender y profundas carencias.

Capellà no usa ese término, pero de sus palabras trasciende que hay matriculados analfabetos funcionales. No es que no sepan leer o escribir, faltaría más. Es que su comprensión lectora es muy deficiente y su nivel de redacción es casi nulo.

No dominan el lenguaje, pese a hablar los mismos idiomas que sus profesores, sus libros y sus manuales. La lengua va unida al pensamiento, con lo que su capacidad de raciocinio también está mermada.

Derecho, desde tiempos inmemoriales, era una carrera dura y memorística, a diferencia de Periodismo, más flexible, abierta a otras ciencias y mucho menos rígida. Los estudiantes de leyes se quemaban las pestañas con los numerosos códigos de la editorial Tecnos, que no daba abasto para sacar nuevas ediciones actualizadas de los cuerpos legales.

Los alumnos de esta especialidad han de aprender a encuadrar un supuesto en un marco legal, ya sea en una situación pacífica (las menos) o en medio de un conflicto. Hoy todos esos códigos están a un clic en el teléfono. La jurisprudencia, para la que antes había que estar suscrito y que ocupaba un lugar destacado en los bufetes, con sus librotes marfiles, azules y rojos de Aranzadi, también corre por las redes.

Es ideal tener la munición a mano, pero hay que saber cómo funcionan las armas jurídicas. Los hijos del siglo son habilísimos recolectores de información, mucho mejores que sus tutores. Lo que casi la mitad ignoran es para qué rayos sirven esas leyes, reglamentos y sentencias.

«No nos entienden», claman al unísono estudiantes y docentes. Los chicos piensan que no es necesario memorizar tantos textos y confían ciegamente en la IA. La ven como un recurso rápido y fiable. Los mayores sienten que predican en el desierto y que hay una sequía intelectual. Llueven los suspensos, el fracaso y el abandono de los estudios.

«Nuestra memoria está en la tecnología; sabemos que hay cosas que hemos decidido no retener porque las podemos consultar; nos basta con entenderlo y que nos den las herramientas para contrastar la información», me confiesa una joven de esa generación.

Capellà es muy empática con sus discípulos: «hay que ponerse en su lugar y entenderles; se esfuerzan, son creativos y así mismo buenos estudiantes». La también defensora de los derechos humanos apunta un remedio: «hay que motivarlos bien». Hay que digerir la IA y aprovecharla, digo yo.

