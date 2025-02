Lo mismo y lo contrario

Ilustración

“Adelgazar mientras duermes”. He ahí un reclamo con el que tropiezo a menudo en Internet. Me recuerda un anuncio de hace años según el cual se podían aprender idiomas también durante el sueño. Bastaba con dejar encendida en la mesilla una casete con el curso de inglés. Si te creías la publicidad, era la mejor forma de memorizar las conjugaciones de los verbos irregulares. Resultaba posible, en fin, estar activo e inactivo a la vez, que es como ir y no ir de forma simultánea a la oficina. Algo así como desarrollar los bíceps mientras ves la tele en el sofá. Esto último, conocido como “gimnasia pasiva”, tuvo asimismo cierto recorrido comercial.

Nos encanta compatibilizar lo incompatible. De ahí también el éxito de las “verdades alternativas” inauguradas por Trump en su anterior mandato y, según las cuales, un auditorio puede está lleno y vacío al mismo tiempo, a gusto del consumidor. Si usted pronuncia una conferencia a la que no acude nadie, será cierto que no ha acudido nadie. Pero la verdad alternativa es que la sala estaba a reventar de público. Quédese con lo que más le guste. Hasta hace poco, para tener éxito era preciso tener éxito. Eso se ha terminado. Usted puede vender cero ejemplares de su libro en la realidad real y setenta mil en la alternativa, del mismo modo que puede adelgazar durmiendo.

Fue Putin el que inició la guerra contra Ucrania, vale. Pero también es verdad, si a usted le conviene, que Zelenski invadió Rusia provocando el conflicto bélico en marcha. Significa que, a más recortes sociales, mejor atención médica tendremos y que, cuanto más pobres seamos, mayor será nuestra capacidad adquisitiva. Son afirmaciones imposibles de mantener, lo sé, pero sin embargo se mantienen. De hecho, la popularidad de Trump no cae porque se puede ser popular siendo impopular. Es lo que ocurre en Argentina, donde Milei decapita con la motosierra a sus votantes y sus votantes, con la cabeza debajo del brazo, siguen encantados de haberlo elegido. Quizá usted no esté de acuerdo con el contenido de este artículo, pero me da lo mismo, porque sé que está de acuerdo con él. Y ahora me voy a caminar sin caminar, para perder peso.