La variant nord d’Inca

Llorenç Galmés. / DM

Inca és a punt de fer una passa endavant amb la construcció de la Ronda Nord, una infraestructura llargament esperada i reivindicada que alleugerirà el trànsit, millorarà la qualitat de vida i potenciarà el desenvolupament econòmic de la ciutat. Els beneficis d’aquesta obra són innegables i la converteixen en una inversió clau per al futur de la capital del Raiguer.

Aquesta ronda ha estat possible gràcies a la determinació del Consell de Mallorca. Sota el lideratge del president de la institució insular, Llorenç Galmés, i del conseller de Territori, Fernando Rubio, s’han impulsat iniciatives reclamades per municipis de tota l’illa, independentment del seu color polític. L’objectiu és clar: millorar la qualitat de vida dels mallorquins i mallorquines amb infraestructures eficients i necessàries.

El president Galmés va heretar un projecte viari planificat el 1987 dins el Pla General d’Ordenació Urbana, que en 38 anys no s’havia executat. Inicialment, es contemplava una variant de quatre carrils amb un alt impacte sobre el territori. En els darrers anys, el govern de Catalina Cladera va proposar un Pla Sectorial de Carreteres que, segons es deia, havia de ser «més sostenible», que «prioritzava els carrils bici» o els «espais per a vianants». El projecte va quedar en no-res. Malgrat aquesta declaració d’intencions, la realitat va ser ben diferent, i el projecte va acabar en un calaix mentre es prioritzaven altres infraestructures, com l’autopista Llucmajor-Palma.

Inca i els pobles del seu entorn, com Selva, Caimari o Escorca han crescut notablement en els darrers anys, però les infraestructures viàries no han evolucionat al mateix ritme. La nova ronda permetrà desviar bona part del trànsit que actualment travessa el nucli urbà, reduint embossos i millorant la seguretat per a vianants i conductors.

La reducció del volum de vehicles al centre no només disminuirà el risc d’accidents, sinó que també farà d’Inca una ciutat més transitable, saludable i eficient. Amb manco trànsit rodat es reduiran les emissions de CO₂ i la contaminació acústica, contribuint així, també, a la sostenibilitat ambiental.

Aquesta infraestructura també representa una gran oportunitat per al desenvolupament econòmic de la ciutat i de la comarca. La millora de la connectivitat facilitarà l’accés a Inca des de diferents punts de l’illa, beneficiant tant els residents com els visitants. La seva execució enfortirà el paper d’Inca com a capital del Raiguer: afavorirà el comerç local i millorarà la mobilitat dels treballadors i estudiants que diàriament es desplacen a la ciutat.

La Variant Nord d’Inca no és només una carretera; és una aposta per una ciutat moderna i funcional. Qualsevol gran obra d’infraestructura pot causar molèsties durant la seva execució, però els beneficis a mitjà i llarg termini són evidents i justificats.

Aquesta realitat ha estat possible gràcies al compromís del Partit Popular, que ha desbloquejat un projecte enquistat durant dècades i ha impulsat una nova manera de gestionar la mobilitat a Mallorca. Després de 40 anys de la promesa incomplerta de la Variant, el PP ha materialitzat una obra essencial que, juntament amb altres iniciatives com nous vials cívics, aparcaments dissuasius o la renovació de carreteres, demostra una voluntat clara d’afavorir la mobilitat i la qualitat de vida dels ciutadans.

Al final, el que compta no són les paraules, sinó els fets. L’enhorabona a Inca i a tots els mallorquins i mallorquines, perquè la Variant Nord d’Inca serà és una realitat ben prest.