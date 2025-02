A la recerca de consol

L’últim premi Princesa d’Astúries de Ciències Socials fou donat a l’historiador i polític canadenc Michael Ignatieff. Per a ell, fou una gran sorpresa rebre-ho, però la seva trajectòria acadèmica avala el tal preuat reconeixement més que merescut, perquè al llarg dels anys ha sobresortit en la defensa dels valors universals i democràtics —digueu-li drets humans—, enfront dels populismes, dels nacionalismes exacerbats i dels fanatismes que poden destruir una bona convivència i fer malbé una societat singular. Desprèn humanisme arreu i un compromís polític únic. El seu discurs en rebre el premi fou realment brillant, i entre els autors que va citar, hi ha un amb el qual tinc una gran afinitat, Isaiah Berlin, sobretot per la seva passió per la literatura russa, i més en concret, per Tolstoi, que va donar peu a un dels seus assajos més coneguts, L’eriçó i la guineu. Berlin es fa ressò de les paraules del poeta grec Arquíloc «que la guineu sap moltes coses, però l’eriçó en sap una d’important», i a partir d’aquí comença la seva elucubració filosòfica. Segurament que tots voldríem ser eriçons, però ens hem de conformar a ser guineus, una mena de tastaolletes que vol abraçar-lo tot, arran de la gran varietat d’experiències que té, sovint contradictòries, que persegueixen un principi únic, coherent i universal, i que de facto no l’aconsegueixen per diverses causes que poden estar relacionades amb aspectes psicològics i fins i tot fisiològics de la natura de cadascú. Què som, doncs, eriçons o guineus? O, potser, som una barreja d’ambdós. En el seu parlament una vegada rebut el premi, Ignatieff, va esmentar que ell era una guineu que sempre va desitjar ser eriçó, encara que fos per un minut. En fi, les seves paraules foren reconfortants i particularment esperançadores. Precisament, en la vigília de Reis, vaig rebre com a regal un dels llibres que ha escrit Ignatieff que ha estat traduït al castellà, En busca de consuelo, amb el subtítol de Vivir con esperanza en tiempos oscuros (que jo sàpiga fins ara no hi ha traducció catalana). No es tracta de cap llibre d’autoajuda, com podria suggerir el títol, sinó més aviat de com afrontar l’angoixa i la incertesa, principalment, després d’una pèrdua, de la traïció, el fracàs, la soledat i tants d’altres entrebancs que comporta l’existència, per a recuperar la brúixola de la vida. En Un dol observat de Clive Staples Lewis posa per escrit l’aflicció que va patir després de perdre la seva dona, la també escriptora Joy Davidman. Fou un amor curt, perquè ella va morir a penes tres anys després de casar-se, però molt profund i intens. Són notes, com diu ell, d’un home que no vol acceptar el fet que amb el sofriment no es pot fer res més que sofrir-lo. Topes, vulguis o no, amb el sentit tràgic de la vida. Tals reflexions són part d’un període de consolació, on les paraules escrites han esdevingut literatura i alhora guarició i alliberament. Salvant les distàncies, els pensaments d’Ignatieff, van envers aquesta direcció, consolar i guarir. Recull el que ens ha deixat la història per a descobrir-li que a través de la consolació que s’esforça a ‘suportar’ els tràngols de la vida, on l’ésser humà encara és capaç de mantenir l’esperança. Pren diversos models, com Job, Salms, Pau de Tars, Marc Aureli, Boeci, Dante, Montaigne, Hume, Shakespeare, Camus, Mahler, Primo Levi… I descriu el consol com a arma de salvació, com si fos un acte de solidaritat en l’espai i en el temps, perquè sempre recorrem als morts per a extreure el sentit de les paraules que ens varen deixar. Prenc tal sols un exemple, el conegut quadre del Greco, L’enterrament del Comte d’Orgaz, que Ignatieff titula «pintar el temps». Cal recordar que el comte Orgaz era un piadós noble castellà medieval de Toledo que està enterrat des del 1323 en una tomba que es troba als peus del quadre a l’església de sant Tomé. En el 1580, el capellà d’aquesta església va encarregar al Greco que fes una pintura del comte i que afegís a sant Agustí i sant Esteve que davallaven del cel per ajudar els assistents a enterrar-lo en senyal de gratitud divina pels favors que havia dispensat el noble a la institució augustiniana i a l’Església en general, talment com si digués als cavallers de la ciutat, sigueu un exemple com ho va ser ell. A l’enterrament no hi ha cap imatge de l’infern o dels sofriments del purgatori, el comte ascendeix directe cap al paradís. El Greco retrata la joiosa certesa de la salvació i l’immens consol que la visió pot comportar als fidels. El tema em recorda a l’artista rus Andrey Rublev quan se li va encarregar de pintar el Judici Final a la catedral de l’Assumpció a Vladímir (vers el 1408) i que fou incapaç d’abordar-lo perquè no volia transmetre la por al poble; en canvi, transforma la pintura en un gran banquet, on tots són inclosos, perquè allò que importa és la qualitat de la relació, i qui es relaciona té afany de conèixer, és la porta que condueix a la recerca i que representa el gran valor espiritual de l’ésser humà. L’art ha d’aportar bellesa i no por. El context de la pintura de l’enterrament del comte Orgaz és el de la Contrareforma, la lluita entre les diverses faccions del cristianisme, malgrat que el quadre es presenta com un obsequi permanent, que comprèn passat, present i futur, talment com si fos un temps simultani. La fe és fonamental per a la vida de la comunitat i manté un vincle amb el passat, mentre que el futur és una crida al paradís. La intenció és representar el consol com un somni d’una fugida col·lectiva d’emocions intenses que transcorren amb el temps: gaudir de la felicitat de la intemporalitat.