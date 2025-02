Kanye West, rapero, productor discográfico y empresario: Esvásticas al alcance de todos los bolsillos

Acostumbrados como estamos en España a llamar facha o nazi a todo el que piense distinto a nosotros, aunque sea por reclamar que los transgénero no participen en competiciones deportivas femeninas o por solicitar que en las escuelas catalanas se dé clase también en castellano, vivir en Estados Unidos significaría darse de bruces con la realidad. Cosa nada recomendable, porque si todo un exministro como Pablo Iglesias –que encima va de intelectual– llamó nazis en una televisión pública a las feministas que osan criticar la ley trans, no se sabe cómo calificaría a Kanye West, que lleva días elogiando a Hitler y mofándose de los judíos.

Aunque vayan ustedes a saber, lo más probable es que esas cosas a Iglesias le den igual, a él lo que le parece nazi es que alguien critique las leyes que impulsó cuando estaba con su camarilla en el Gobierno, y no una esvástica más o menos. Entre un holocausto y una jurista que le lleve la contraria, para Pablo Iglesias la peligrosa es esta última.

Uno, que no está muy metido en la música rap, ignoraba quién era Kanye West hasta hace poco, cuando en la gala de los Grammy apareció escoltando a su señora, Bianca Censori. Como para olvidarlo. Nunca hasta ese día, la expresión «no dejar nada a la imaginación» referida a un vestido atrevido, fue tan precisa y exacta: la imaginación no tenía ya nada que hacer, se podía tomar vacaciones. Kanye West, el marido, se mantenía un paso al lado para observarla mejor, con la expresión hierática que solo un rapero negro, y de Atlanta para más señas, es capaz de mantener mientras su mujer muestra al mundo todo lo que la naturaleza le concedió, que no es poco.

Solo unos pocos –entre los que, por supuesto, no me encuentro- dejaron de observar a Bianca, ni que fuera un segundo, para observar a Kanye. Gafas de sol para no deslumbrarse, de negro como corresponde a un chico que va de malote pero que se gasta unos miles de dólares en el traje, ni una leve sonrisa y solo alguna breve mirada –se diría que sin pestañear siguiera, aunque con las gafas de sol no podría jurarlo–, casi con desdén, al cuerpo de su santa. No es que la despreciara, es que nos estaba diciendo que la tiene tan vista que ni siquiera le apetece. Envidiad a este negro de los suburbios de Atlanta, blanquitos, gritaba en silencio a los cuatro vientos. Y lo envidiamos, vaya que si lo envidiamos.

Ahora un poco menos, que parece que la Censori ha pedido el divorcio, aunque ya veremos, que si una cosa caracteriza a los ricos es que en temas de pareja nunca se sabe, será que cuando se dan cuenta de todo lo que hay que repartir y el engorro que supondrá, calculan que les sale más a cuenta soportarse un poco más el uno al otro. Los pobres, no. Cuando los pobres anuncian que se separan, ya no hay marcha atrás, si uno apenas tiene nada, debe hacer valer lo poco que tiene, que es el orgullo. Además, al no haber nada a repartir, basta con coger una muda y salir por la puerta, ahí te pudras.

Se conoce que la mujer se ha hartado de las fantochadas de su marido, quien, no contento con declararse seguidor de Hitler, vendía en su tienda online camisetas con la esvástica. De hecho, no vendía más que ese único modelo de camiseta.

— ¿Y ya está? ¿Por eso lo llaman nazi? ¡Pero si ni siquiera quiso prohibir a los trans que compitieran en categoría femenina en atletismo!

—Hombre, Pablo...

—Nazi es quien me lleve a mí la contraria, y punto. Y ese tal Kanye no lo ha hecho nunca. Por cierto, ¿es verdad que su señora está ahora libre? Me gustaría ofrecerle un escaño, un cargo en el partido o algo así...

A Kanye se le podrá llamar nazi, pero no avaricioso, ya que vendía la camiseta con la esvástica al módico precio de 20 dólares, está visto que quien no se viste a la moda nacionalsocialista es porque no quiere. De todas formas, no todo el mundo –empezando por su esposa– ha visto con buenos ojos ese intento de hacer accesibles las esvásticas a todos los bolsillos, hasta la plataforma Shopify, donde las vendía, desactivó su cuenta.

Días antes, el rapero había publicado el tuit «Amo a Hitler. ¿Y qué?», una declaración de amor sorprendente, teniendo en cuenta que todavía faltaba una semana para San Valentín. Tal vez eso explica el enfado de Bianca Censori y su posterior solicitud de divorcio, ya que a ninguna mujer le gusta que su marido la humille declarando públicamente el amor a otra persona en las redes sociales. Uno, modestamente, cree que Kanye West se equivoca prefiriendo a Hitler, que podría ser muy elocuente y lucir un bigote muy original, pero a quien difícilmente le sentaría como a Censori un vestidito transparente.

