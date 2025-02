Hablen claro, por favor

Aconsejaba Baltasar Gracián que «hase de hablar como en testamento, que a menos palabras, menos pleitos», sabio consejo que arriba escasamente a los mensajes escritos que la administración pública dirige al administrado. De hecho, al ciudadano del común le es más factible entender el contenido de un texto filosófico redactado en sánscrito que al significado de una resolución, pongamos por caso de hacienda, catastro o algún departamento autonómico o municipal. En ese universo, que es casi un metaverso en el cual el súbdito administrado carece de las herramientas informáticas que le permitan un adecuado acceso a esa concreta información, la transparencia, la legibilidad y la claridad es simplemente inexistente.

Concedan la venía para exponerles un ejemplo comparativo. Ustedes mismos cuando acuden al galeno de turno para que les libere de una pana en su salud o para dejar de soportar aquel dolor, este no les informa sobre su patología y el consiguiente tratamiento acudiendo a sesudas palabras o frases más dignas de un simposio sobre medicina avanzada, muy al contrario, como profesional de la sanidad sabe que su labor, su trabajo, su obligación es que la persona que tiene enfrente entienda, comprenda, capte el contenido de su mensaje, su importancia y en que le afecta y de tal forma se conducen, lo cual les honra. Cierto que los médicos tienen una escritura algo críptica pero esta va solo destinada a otros profesionales de la sanidad, los farmacéuticos que son sabios conocedores del lenguaje utilizado.

Algunos de los que laboran en esa administración pública (en la cuarta acepción de la RAE se indica que ello se predica de lo que es accesible a todos) olvidan dos aspectos en su actuación, nada desdeñables. El primero el que indica que su función es la de servir al ciudadano, hacerle la vida más llevadera y no lo contrario. La segunda, que no debieran alegremente despreciar, es que sus actuaciones afectan a sus empleadores, pues son los ciudadanos quienes abonan religiosamente, vía impuestos, sus asalariadas mensualidades. Los anglosajones denominan a sus funcionarios ‘civil servants’ y así debiera de ser. Lo anterior, cuando se soslaya o se evita, suele desembocar en que cuando alguna resolución o requerimiento le llega al ciudadano, contribuyente o no, suele éste poner cara de asombro e incomprensión y no suele entender un ápice sobre el asunto que le comunica esa administración, ni cuáles pueden ser las consecuencias que contiene el pliego de que se trata, olvidando el redactor de la burocrática nota que el receptor de aquella, habitualmente, no ostenta el conocimiento de tres cursos de derecho administrativo ni amplios conocimientos de legislación aplicable al caso. El asunto no es desconocido para la propia administración. Una ya inexistente Orden de 7 de Julio de 1986 mantenía que los documentos que materializan las relaciones Administración-ciudadano, incluso los que se ajustan al modelo oficial, contribuyen frecuentemente de modo negativo al acercamiento entre ambos, bien sea por la oscuridad del lenguaje utilizado, o bien, por la omisión de datos cuya ausencia complica la gestión ante los organismos públicos, más aún la actual administración suele mantener que trabaja para garantizar la accesibilidad, el lenguaje claro y la lectura fácil. No parece que se haya conseguido tal objetivo pues sigue la ciudadanía toda sumergida en ese mare magnum de lenguaje administrativamente rebuscado y nada llano, y si no es así díganme Ustedes cuál es su grado de comprensión de los escritos que les llegan de algunas administraciones y en cuántos casos deben acudir a ayuda externa para averiguar qué diantres dice el papelito de turno y qué le puede reportar a su persona o patrimonio, que suele ser casi siempre objeto de reverencial temor. Quintiliano consideraba que no debe uno pretender el ser posible que se le entienda, sino a que sea imposible que no se le entienda.

Si me permiten los redactores de esos escritos administrativos, llenos de farragosas citas, legalismos varios, incomprensibles resultantes y oscuros meandros discursivos, les recordaría una frase que un personaje de la serie The Big Bang Theory, le dirige a otro de excelsa y probada inteligencia, trufadas ambas de una preocupante escasez de empatía por sus semejantes: «Cariño, ya sé que tú crees que te explicas, pero realmente no lo haces».

