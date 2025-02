Existe una mítica de andar por casa que se construye en la infancia y que discurre paralela a los antiguos mitos, con la Biblia, los viajes de Ulises y la Ilíada como hilos conductores. Pero si esta última es grandiosa, la anterior es una mítica civil que nos da algunas claves para entender el mundo donde hemos nacido. En mi generación, la televisión –nacida en España a mitad de los 50– contribuyó a esa mítica con personajes importados que nada tenían que ver con nuestro alrededor. Por ejemplo, Franz Johann y Herta Frankel, dos austríacos con acento de oficial alemán de la II Guerra Mundial hablando español en Santa Ponsa. Cuando veíamos a Herta Frankel, envuelta en gasas color de rosa –y esto era imaginación porque la televisión no pasaba del blanco y negro– dialogar con su perrita Marilín, pensábamos en la canción Lilí Marlén, en las trincheras del frío y la campaña de Rusia. ¿Por qué? No lo sé; los tiempos, supongo.

Como cuando veíamos a Franz Johann pensábamos en el Anchluss y en las tropas alemanas desfilando por Viena, mientras unos actores circenses y payasos como él, intentaban huir a Francia y otros se sumaban, entusiastas, al nuevo régimen. ¿Por qué? No lo sé; probablemente porque sabíamos más Historia de la que saben ahora los niños y sabíamos de los payasos vieneses y nada aún de los judíos y su cruel fatalidad. No es más que otra suposición.

Pero había más: cuando aparecía Dalí en televisión la vida era una fiesta y años más tarde apareció otro catalán, más raro que un perro verde, rodeado de pin-ups, con guayabera blanca, bigotín asquerosillo y una sonrisa de bon vivant satisfecho de sí mismo que no se le caía de los labios. Me refiero a Xavier Cugat, Cugie o Cugui. Su acento también era extraño, porque pese al fondo catalán allí patinaba un deje cubano con toques yanquis que lo convertían, a él y a lo que contaba, en un festival. Si Dalí y todo su vanguardismo representaban las formas del Viejo Mundo, Cugat y sus amaneramientos eran los Estados Unidos de América, con largos chevrolets rosados y coristas a tutiplén. El primero era el erotismo y el segundo una cierta rijosidad. Y ambos, una españolidad al margen, que rompía fronteras. Por nuestra parte buscábamos en ellos una forma de cruzar la frontera, de escapar a los abrigos de paño con olor a naftalina, que algo de eso quedaba todavía en los 60.

Con el tiempo descubrimos a un Xavier Cugat mucho más joven, orondo y potente, dirigiendo las grandes orquestas de los restaurantes y salas de fiesta de Nueva York en las películas de los 40. El bigotillo era más tupido, él vestía de impecable smoking y sonreía de igual manera, es decir, permanentemente. Fue, repito, otro mito de andar por casa, comprobación de que el mundo era distinto a lo cotidiano: el mundo era espectáculo. Supimos de algunas de sus múltiples mujeres y protegidas y luego lo olvidamos; o mejor, lo aparcamos en la infancia y adiós.

Hace algunos años, ya no sé cuántos –cuando la pandemia no había dado aún señales de vida todo era más fácil de concretar en el tiempo– visité Nantes invitado a un festival de literatura y paseando por sus calles me encontré al escritor catalán Jordi Puntí. Recuerdo unos ramos extraordinarios de francesillas amarillas, una tienda de botones digna de Dickens, el fastuoso Pasaje Pommeraye y un cine donde proyectaban Història de la meva mort del director Albert Serra –premiado ahora por su película sobre el toreo y realizador de La muerte de Luis XIV y de otra sobre el libertinaje aristocrático del XVIII europeo–. Continuamos juntos el paseo y decidimos ir a comer a ‘La Cigale’, el restaurante modernista donde Jacques Demy filmó Lola, con Anouk Aimée de protagonista principal. Nos sentamos a una mesita que daba a un ventanal sobre una plaza donde dos horas más tarde contemplábamos de cerca la estatua del aguerrido general Cambrone, el que, sable en mano, gritó ‘merde’ al enemigo cuando le instaron a rendirse.

Pero antes, a manteles, Jordi Puntí me habló de la novela-quest que quería escribir y su protagonista era Xavier Cugat. La encontré una idea genial y estuvimos charlando un buen rato sobre el personaje y su atmósfera novelesca, con gánsteres, mujeres imponentes, casinos de Las Vegas y Hollywood al fondo. En fin, lo pasamos muy bien sumergidos en la luz de ese ventanal y en los recuerdos de infancia (aunque nos llevemos once años: él es el joven). Guardo muy buen recuerdo de aquella comida a dos y cuando Puntí ganó en 2023 el Òmnium cultural por ‘una novela sobre Xavier Cugat’ titulada Confeti, me llevé una alegría y pensé en Nantes y sus regalos en diferido. Había pasado mucho tiempo de todo aquello, pero ahí estaba la novela prometida. Esta semana recibí la edición de Anagrama de Confeti y aunque no la haya empezado a leer aún, aquí estoy para recomendarla. Tanta fue la confianza que se estableció aquel día entre nosotros con Xavier Cugat de médium.

Suscríbete para seguir leyendo