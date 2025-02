Martínez, el President del TOP

Molts lectors reconeixeran en l’acronisme TOP el que durant la dictadura franquista s’anomenava com a Tribunal del Orden Público, una instància judicial encarregada de jutjar les conductes considerades en aquell moment contràries al règim: concentracions, manifestacions, la llibertat de premsa, propagandes il·legals, «desordres públics», associacions il·lícites, etc…

Un òrgan repressor que perseguia en aquells que defensaven la llibertat d’expressió i la democràcia enfront del totalitarisme de la dictadura. Un instrument al servei del poder per silenciar la crítica i per fomentar una societat homogènia, en blanc i negre, acovardida i submisa, com intenta assimilar Martínez amb la seva ordenança, que l’han anomenada com a cívica, perquè si es digués d’urbanitat hagués quedat massa franquista.

El PP ho torna a intentar. No és la primera vegada. Isern va fer el mateix camí que ara intenta Martínez, però és va topar amb la societat civil que va batallar fins que aconseguí que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balerars la derogués per sentència l’any 2016.

I ara hi tornen. Perquè aquest és el seu model: buidar els carrers i les places de gent, pensant només amb els negocis d’uns pocs, contra la majoria ciutadana, criminalitzant aquells que s’expressen artísticament, perseguint el que no els hi agrada i molesta, arribant a l’absurd de prohibir que els infants juguin amb una pilota al carrer, negant i dificultant la participació ciutadana i oblidant, una vegada més, la memòria democràtica.

Ho comentava al principi d’aquest article, la pretensió de l’ordenança no és altre que la de silenciar en aquell que pensa diferent, anular la crítica, dificultar la participació dels que defensam un model de ciutat radicalment diferent. Bona mostra d’això és el menyspreu del govern municipal a les entitats i a les persones a qui representen i que en fan d’altaveu. Fa 20 mesos, quasi dos anys, que governen PP i VOX i no s’han convocat els òrgans de participació establerts: ni el Consell Social, ni el Consell de Dones, ni la Taula de Mobilitat, ni el Consell de Serveis Socials. Espais tots ells, i me’n deixo alguns, de canalització de propostes ciutadanes encaminades a fer la política des d’una perspectiva diferent que hauria d’inspirar a qualsevol governant.

Sortadament, però, malgrat a la dreta no li agradi i els seus atacs sempre siguin cap a ells, Palma té una xara cívica bastant saludable, conformada per entitats veïnals, sindicals, col·legis professionals, artistes, ecologistes... que vetllen per la defensa dels drets humans, pels drets de la infància i l’adolescència, que protegeixen a les persones consumidores, feministes, memorialistes, comercials, de promoció de la salut, de protecció i defensa de la nostra llengua, culturals, educatives, empresarials, de diversitat sexual i de gènere, de defensa del patrimoni, de caire esportiu i juvenil, que no accepten la imposició i la sordesa municipal enfront de les realitats socials que gran part de la ciutadania pateix.

Però, per molt que s’esforcin en promoure aquest «orden público», utilitzant la repressió, la persecució i l’odi cap al diferent; les entitats, a l‘igual que els socialistes de Palma, continuarem reivindicant la convivència enfront de la criminalització, els drets humans i la dignitat enfront de l’apartheid, la llibertat d’expressió enfront del silenci i el dret en un habitatge digne enfront de l’especulació.

Els mateixos valors que inspiraren la lluita antifranquista, ara fa 50 anys, i que han de seguir marcant el nostre camí, enfront dels qui continuen atacant, ferint, menyspreant i minant la democràcia. La nostra democràcia.