Tucídides se reivindica

Mucho se ha escrito sobre el gran logro civilizado de la construcción europea. Se ha considerado hasta hace dos días como el éxito de la Ilustración, la plasmación del orden racional kantiano, un hito en la historia humana. Pero se ha obviado que el triunfo de las democracias liberales en Europa, representado por la construcción política de la Unión Europea, ha sido posible gracias a la protección de EE UU. Así Europa ha descuidado lo que para otras naciones ha sido fundamental para asegurar sus libertades, lo que advertía la máxima romana: si vis pacem, para bellum. Seguros frente al totalitarismo comunista por la doctrina de la contención y de la destrucción mutua asegurada, el llamado equilibrio nuclear, los europeos hemos dedicado nuestro esfuerzo a la mantequilla y hemos despreciado los cañones. Y sobre esa equivocación hemos creado sociedades ajenas a la lucha por la supervivencia, basadas en el consenso socialdemócrata entre izquierda y derecha, con una falsa superioridad moral sobre el resto del planeta. Pero todo lo bueno lleva enquistado en su seno el germen de su destrucción. Séneca, una de las voces imprescindibles de la Stoa afirmaba: «La buena vida nos impone un debilitamiento y acabamos por no ser capaces de hacer aquello que durante mucho tiempo hemos rehusado». Hemos llegado a creer, merced a nuestra acomodada historia de los últimos setenta años, que el derecho que ha presidido nuestro devenir era un absoluto que podíamos trasladar al mundo en su conjunto gracias a las instancias supranacionales. Hemos ignorado, en nuestra arrogancia intelectual, las lecciones de la historia. Nos hemos creído el resultado brillante del progreso moral humano. Tucídides nos advertía, hace 2.400 años, que «no hay un derecho absoluto, sino que el derecho se determina siempre según el equilibrio de fuerzas; si no hay equilibrio se imponen los fuertes. La ley de la fuerza, que no se somete a ningún derecho supuestamente ideal es el fundamento de la política y la historia». Sin defensa propia a lo máximo que podíamos aspirar era a ser un protectorado de EE UU. Ahora ya ni eso.

De todo lo que Trump ha dicho y su vicepresidente Vance ha ampliado en la conferencia de Seguridad de Munich, una cosa es totalmente cierta, hemos dedicado pocos recursos a nuestra seguridad. EE UU ha dicho basta y seguramente tiene razón. Otras, relacionadas con la incapacidad para resolver el problema de la inmigración o los efectos de la dictadura de lo políticamente correcto, son aplicables también a su país. Esa última, exportada precisamente desde EE UU a Europa. Pero más allá de la arrogancia del discurso estadounidense, lo realmente grave ha sido la ruptura del vínculo Atlántico ninguneando a la OTAN, a la UE, y a Ucrania, con la reunión en Riad para tratar los términos de la paz en Ucrania con Rusia. La imagen es la de dos matones que se sientan para repartirse el botín: que Rusia se quede con los territorios ya en su poder del Donbás; que EE.UU. se haga con la explotación de tierras raras para compensar la ayuda militar durante la guerra; rechazo a la integración en la OTAN; y convocatoria de elecciones para situar a un presidente más ‘dialogante’ que Zelensky. Es una traición a Ucrania y a Europa. Pero, sobre todo, es una traición a la propia historia estadounidense. EE UU no era simplemente un Estado poderoso con vocación imperial que se hacía con territorios de México, Puerto Rico, Canal de Panamá, Filipinas, tenía vocación de extender al mundo entero los valores que inspiraron su nacimiento como nación: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Su implicación en la I Guerra Mundial determinó la victoria de los aliados sobre los imperios centrales. Su implicación en la II Guerra Mundial tras Pearl Harbor en el Pacífico y la declaración de guerra contra Alemania, fue decisiva para su desarrollo y conclusión. EE UU salió de la guerra investido como el líder de los valores de occidente frente al totalitarismo fascista derrotado y al totalitarismo comunista que se imponía en la Europa ocupada por el ejército rojo. Fue a instancias de EE UU que se creó la OTAN como alianza militar para la defensa de Europa frente al comunismo. Y es ahora cuando de forma unilateral Trump destroza la alianza y humilla a Europa. Se escenifica una aceleradísima secuencia de decisiones unilaterales de Trump que dan testimonio del inmenso poder político unipersonal del presidente americano frente al lento y complejo procedimiento de toma de decisiones mancomunadas de la UE. La reunión en París de los países europeos más determinantes y Reino Unido, ha reflejado la impotencia europea para defender los intereses de Ucrania, en buena parte también los intereses de la defensa de Europa ante Rusia.

Rusia es un estado totalitario donde manda un autócrata. Putin es un asesino que elimina a sus adversarios políticos, a tiros, con veneno, polonio 210 o lanzamiento al vacío. Son los casos de Anna Politkovskaya, Vladimir Golovlov, Aklexander Litvinenko, Serguei y Yulia Skripal, Ravil Gamanov, Yevgny Prigozhin, Alexei Navalny y muchos otros. Putin ha ignorado y vulnerado los acuerdos con Ucrania por los que este país entregaba sus armas nucleares a Rusia a cambio del reconocimiento de su soberanía. La petición de entrada en la OTAN está completamente justificada por las agresiones rusas desde 2014 y la invasión de 2022 con las que Putin pretende volver al imperio ruso de la Unión Soviética. Además de Ucrania están en peligro Estonia, Letonia, Lituania y, por supuesto Polonia, que ya en 1939 se repartió entre la URSS y la Alemania nazi por el pacto Ribbentrop-Molotov. A saber, lo que pasaría con Rumania, Bulgaria y Moldavia. Con Trump parece haber llegado a EE UU una forma de tiranía capaz de proclamar con total desvergüenza que «aquél que salva a su país no viola ninguna ley». Es decir, que el presidente de EE UU está por encima de la ley, porque está salvando al país. Así se siente y lo dice, estar protegido por Dios, que le salvó de morir en el atentado de Pensilvania. Así, sin razón y con ocurrencias disparatadas, como la de acusar a Zelensky de iniciar la guerra con Rusia, se dispone a uncir al país con la democracia liberal más antigua del mundo al totalitarismo de Rusia y China. Si Europa quiere sobrevivir deberá reinventarse aceleradamente y transformarse en una Unión capaz de defender sus libertades con las armas.

