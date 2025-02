Un negocio sangriento

En marzo de 2024 escribí en Diario de Mallorca que los mesiánicos y supremacistas judíos Itamar Ben Gvir, líder del partido Poder Judío, y Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso y ministro de Finanzas, exigieron destruir Gaza y expulsar a los palestinos al desierto del Sinaí. Procurando a Trump una maligna idea que ha rumiado durante un año.

Por ello, la decisión de urbanizar Gaza como resort de lujo trumpista, me cuadra. Porque le mueven, principalmente, dos instintos: vengarse de quienes le procesaron por sus múltiples delitos y ganar dinero desde una presidencia mercantil-instrumental. Su populismo es estudiado. Es un recurso más para ganarse el voto de las clases desfavorecidas y enfadadas con la política woke, principalmente. La guerra contra los atletas trans, el cambio climático y las vacunas, entre otras, sólo son carnaza y una cortina de humo para alcanzar sus objetivos.

El 29 de abril de 1999 la OTAN bombardeó el cuartel serbio del genocida Slobodan Milošević para poner fin a la limpieza étnica infligida a croatas y bosnios. Años después, en los terrenos adyacentes se reconstruyó el Ministerio de Defensa, pero se conservaron las ruinas de los edificios destruidos. Permaneció como «recuerdo a las víctimas de la OTAN». Hasta que recientemente lo adquirió Trump para levantar un hotel de lujo y 1.500 residencias de alto standing.

Por tanto, la vinculación de Trump con el genocidio no es casual. Es de tracto sucesivo, y mercantilmente muy lucrativa. No podemos analizarla desde la perspectiva de los Derechos Humanos, ni desde la perspectiva del Derecho Internacional. Tampoco podemos analizarla desde un punto de vista imperialista o expansionista. Porque lo único que se va a expandir es su cuenta corriente. Porque a través de sociedades interpuestas, testaferros o comisionistas, urbanizará Gaza, o parte de ella. Yo te doy bombas y tú me das solares. Quid pro quo.

¿Y por qué lo consentirá Israel?: Porque la moneda de cambio es Cisjordania y EE UU les consentirá arrogarse el derecho de perseverar en la limpieza étnica palestina en aras del sacrosanto deber de recuperar Samaria y Judea y saciar las reivindicaciones de los colonos judíos: Mayoritariamente votantes de Poder Judío y del Partido Sionista Religioso, que sustentan a Netanyahu en el poder. Un sangriento negocio.

De todas formas, aprecio ciertas inconvenientes. Para los que no vamos a ganar dinero con el repugnante negocio, quiero decir: Como la tácita falta de consentimiento de los palestinos. Y sin consentimiento no hay negocio, me enseñaron mis profesores. Por lo que las órdenes de Israel Katz, ministro de defensa israelí, consistentes en planificar la expulsión de los palestinos, va a encontrar resistencia.

Otra derivada es el problemático reconocimiento del Estado de Israel por parte de Arabia Saudita. Porque si EE UU se compra Gaza, los saudíes se van a enfadar. Y si los saudíes se enfadan, que son los padres espirituales de los sunitas, se enfadarán los suníes del Líbano, Jordania y Egipto, que ya albergan un millón y medio de palestinos desplazados y a los que amenazan con arrojarles los cinco millones restantes, que malviven en Gaza y Cisjordania.

Los chiíes de Siria, Yemen, Pakistán y Afganistán también se van a enfadar. Pero, además, veo otros inconvenientes: Principalmente el terrorismo que el negocio americano-israelí exportará a Occidente, socio tradicional de EE.UU. Pero deben descontar que nos tragaremos la vergüenza de no agraviar al constructor-presidente.

Otro grave inconveniente será el reforzamiento de lo que significan los BRICS - entre los que no se encuentra España - porque atraerán a más países asqueados con el tipo de «negocios» y democracia que exportamos desde Occidente las últimas décadas. Irak y Afganistán son dos ejemplos.

Y tampoco veo claro quién se va a comprar una casa en una tierra maldecida y símbolo mundial de la decadencia occidental, cimentado con sangre y huesos palestinos y abanderada de una nueva suerte de colonialismo mercantil en forma de «solución final» facilitada por el gobierno americano y con la cooperación necesaria de quienes hace ochenta años la sufrieron en sus propias carnes. Una paradoja que no puedo asimilar.