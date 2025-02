L’error Francina

Un dels problemes cabdals de qualsevol associació és planificar la successió dels dirigents. No importa si parlam d’entitats culturals, socials, esportives o polítiques. De vegades, els rectors exerceixen la seva tasca amb un sentiment patrimonial i personalista. No les importa tant l’agrupació i les seves finalitats com la projecció de l’individu. La frase que millor representa aquest estil de lideratge la pronuncià el rei francès Lluís XV: «Aprés moi, le déluge», que traduït diu «després de mi, el diluvi». En una traducció lliure significa «m’importa un colló el que passi quan jo no hi sigui». Altres, grups pateixen, desapareixen o es converteixen en insignificants perquè tenen la voluntat d’afrontar el relleu, però són uns negats a l’hora d’executar-lo.

Francina Armengol ha decidit ser per tercera vegada la candidata dels socialistes a la presidència del Govern. Afirma que el 2027 només ella pot derrotar Marga Prohens. L’actual presidenta del Congrés pateix parcialment els mals de les dues vies descrites per a les successions. Es creu imprescindible en el lideratge del PSOE illenc. Potser tengui un poc de raó, però ella n’és culpable perquè ha obviat la preparació del canvi. És un mal que pateix el partit de Pedro Sànchez des de fa dècades, quasi des del temps dels poderosos i exclusius lideratges de Felipe González i Alfonso Guerra.

Armengol ha mamat la política gairebé d’ençà que va néixer. No de bades el seu pare va ser líder i batle del PSOE a Inca. Ella fou regidora de la capital del Raiguer a partir de 1998, poc després d’acabar els seus estudis de farmàcia. Era l’època en la qual havia de tocar a la porta de la delegació de Diari de Mallorca per explicar que el seu nom era Francina i no Francisca. Un any després ja era diputada del Parlament. Presidí el Consell de Mallorca entre el 2007 i el 2011. Ha sigut la cap del Govern autonòmic de 2015 a 2023 i presideix el Congrés dels Diputats des de fa un any i mig.

Pel que fa al Partit Socialista, Francina és la seva secretària general des de fa tretze anys. En aquest període, els socialistes han governat o cogovernat durant vuit anys les principals institucions illenques i un bon grapat dels ajuntaments més importants, inclosos Palma, Inca i Calvià. I què ha succeït en aquest període? Que el partit esquerrà pot ser ha sigut incapaç de fer-se fort a moltes places, que no ha creat estructures sòlides per fer proselitisme. El PP manté agrupacions fortes a la majoria dels municipis, mentre els socialistes depenen d’on bufen els vents en el conjunt de l’Estat.

Es pot considerar un èxit que Francina es convertís en la primera dirigent socialista en encapçalar dues legislatures consecutives en el Consolat de Mar. Però ha fracassat a l’hora d’enfortir el partit, nodrir les bases, evitar el seu envelliment i sembrar un planter de líders que puguin aportar saba nova. La substitució de Catalina Cladera per Amanda Fernández en el lideratge de Mallorca confirma una greu errada de la lideresa socialista: tothom sabia que la poblera és una gestora qualificada, però no un perfil capaç d’entusiasmar militants o electors.

És Armengol la candidata ideal dels socialistes pel 2027? La resposta és no. La presidència del Congrés exigeix una certa dosi de neutralitat que limita la confrontació amb Prohens. Una més que probable derrota d’aquí a poc més de dos anys, donada la tendència a la baixa d’un PSOE desgastat pels inestables pactes amb l’esquerra i els nacionalistes, deixarà un espai erma a l’esquerra. Sense poder i, el que és pitjor per a la democràcia, sense lideratge a l’oposició.