Indemnització per residència: contra mentides i manipulacions

La indemnització per residència està al centre del debat després que el Govern abandonàs la negociació a la mesa d’Empleats Públics sobre l’increment de quanties d’aquest complement. La irresponsable actuació de l’Executiu davant pressions d’alguns sindicats, que consideren que alguns funcionaris han de cobrar una quantia més alta d’aquest plus d’insularitat perquè tenen més «responsabilitat», «càrrega de feina» o «formacions» més extenses, ens duu a repassar la història d’aquesta indemnització per combatre les mentides i manipulacions.

La mesura és del temps de la dictadura de Franco. El 1971, a través del decret 361/1971, de 18 de febrer, sobre indemnització per residència, es va regular aquesta indemnització pels funcionaris civils de l’Estat i Organismes autònoms i pel personal de les Forces Armades, Guàrdia Civil, policia Armada i pel personal Eclesiàstic de l’Estat. Encara no hi havia l’estat de les autonomies.

El motiu d’aquesta indemnització era que residien permanentment per raó del destí als llocs del territori estatal que s’indicaven al decret, entre ells, les Illes Balears. Llocs amb «determinades condicions que aconsellen indemnitzar d’una manera especial al personal» que s’hi ha destinat, deia el decret. La quantia s’establia a través d’un percentatge sobre el sou.

El decret autonòmic 85/1990 de retribucions versava que la quantia d’aquest complement la determinava cada any la Llei de pressuposts generals de l’Estat (article 3 del decret). Però això va canviar l’any 2021 amb la Llei de Pressupost de la CAIB. La Llei 3/2020, de 29 de desembre, va modificar l’article 3 en qüestió i ja no lliga les quanties al que determina l’Estat, sinó a la comunitat autònoma.

Des d’aquest canvi el 2021, no té sentit que sindicats d’àmbit de les Balears reclamin al govern de l’Estat a través de la Plataforma UNISEP una equiparació de les quanties amb les de Canàries perquè la modificació afectaria el personal al servei de l’Estat que presta serveis a les Illes (Policia Nacional, Guàrdia Civil, personal de Justícia, serveis de la perifèrica de l’Estat), però no al personal al servei de l’administració autonòmica (personal sanitari, personal docent i personal de serveis generals).

Tornant a la raó de ser d’aquesta indemnització, la pròpia web de l’administració autonòmica destaca el fragment d’un informe emès l’any 2012 per la Divisió de Consultoria de la Direcció General de Funció Pública de l’Administració General de l’Estat. Una part, diu així: «La indemnización por residencia es una retribución complementaria de carácter compensatorio y no retributivo, con una larga tradición en la normativa de función pública de nuestro país y que encuentra su origen histórico en las especiales características, fundamentalmente geográficas, de algunos de nuestros territorios (...) La indemnización por residencia en determinadas áreas del territorio nacional no es una retribución sino una cantidad que tiene carácter de compensación o indemnización que se percibe, no por la prestación de servicios efectivos, sino por el hecho de que el funcionario se ve obligado a fijar su residencia en determinados lugares del territorio nacional».

Per tot això, queda ben acreditat que és competència de l’administració autonòmica fixar les quanties de la indemnització per residència per al seu personal empleat públic i que no té raó de ser que les quanties facin distinció per grups o categories, sinó que la quantia ha de ser la mateixa i només s’ha de distingir per l’illa de residència (com ja passa, per cert, amb el personal laboral al servei de l’Administració autonòmica). Perquè no té res a veure amb el servei (ni formació, ni responsabilitat...) sinó amb el territori. Les mancances retributives de cada sector, que -evidentment- hi són, no s’han de voler compensar amb el plus d’insularitat. Sabent això, que reflexioni cada un si vol fer feina per aconseguir millores col·lectives, o si prefereixen, només, mirar-se la guixa.