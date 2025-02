Bellevue: la otra cara de la moneda

Me llamo José Manuel Aranda, soy vecino de Alcúdia y he sido médico del Puerto y regidor en el Ayuntamiento la legislatura pasada. Estoy preocupado porque ha saltado a primera página de los medios de comunicación el problema de la ocupación de complejos turísticos por familias sin acceso a vivienda.

Los medios consolidan en el imaginario social el término «okupa» que sigue el mismo camino que el de «mena». No es otra cosa que esconder detrás de una palabra (deshumanizar) las tragedias de familias sin hogar o de niños migrantes sin sus padres. Se trata de crear alarma social a los bienpensantes . Nos dan a entender que es una especie de epidemia creada por extraños zombis: «la racha de okupas les llaman», con repercusiones inmediatas en el orden social: los turistas alemanes dejan de venir.

Las tintas del relato periodístico son oscuras: «La planta baja y las dos superiores del Neptuno II han sido asaltadas por familias y sintecho de variada procedencia» «La segunda ha sido la última en caer en manos de estos ‘inquilinos’», «la humedad, el frío y la suciedad se expanden por los pasillos y zonas comunes», «Ventanas rotas, un ascensor bloqueado, un carrito lleno de chismes y un techo desplomado».

Son como extraterrestres atacantes «dos mujeres norteafricanas pasean a un niño de corta edad y se esconden enseguida», a los que se suman terrestres indeseables» mientras que un hombre de mediana edad, de etnia gitana, aparece desafiante» «comparece un grupo de jóvenes españoles, de los que sospechan algunos de los residentes pueden haberse escapado de algún centro de acogida».

El aguerrido reportero se pone en riesgo: «asoman nuevos okupas que miran raro al reportero. La tenue luz de los pasillos no invita a avanzar».

Llamado por responsabilidad vecinal me he acercado al Neptuno II. Estaban muy enfadados con los visitantes que hacen fotos (reporteros o turistas). Creo que les molesta ser espectáculo mediático. Conmigo han estado muy amables. La primera persona salía del edificio a trabajar con prisa y nos ha dirigido a otros dos que acababan de bajarse de su coche: eran obreros de la construcción: el que vivía en el bloque se había mudado hacia poco de un pueblo cercano y a pesar de trabajar no tenia acceso a la vivienda, ha tenido que pagar 800 euros a una persona de las que, al parecer, violentan las puertas y después cobran a los que se instalan. Nos ha contado el caso de una familia (ella embarazada) que habían entrado hace 2 días por 2000 euros.

Le hemos preguntados si hay niños y nos ha dicho que mas de 30 y que en todo el bloque habría más de 150 personas, también hay otros bloques ocupados. Todas las familias que viven allí están deseando que se acabe la ocupación pronto (la mafia que violenta puertas) para que deje de haber lio de noche (viene la guardia civil y la policía) y se pueda dormir. Les han cortado el agua (ellos no han violentado nada), aunque hay luz. Dicen que hay un grupo pequeño de ocupantes indeseables que les sobresalta y que la policía debería intervenir para protegerlos. Todos con los que hemos hablado estarían dispuestos a pagar un alquiler razonable (400-500 euros).

Cuando me marchaba he hablado con una chica joven que es fija discontinua del Bellevue, ahora en desempleo hasta empezar la temporada. El director del complejo hotelero le dio la tarjeta de su apartamento para que vivieran allí gratuitamente (y a otros muchos trabajadores de la planta primera, algunos se han marchado al Apolo cuando empezó el circo). A ella también le perjudica que dejen de venir turistas al Bellevue: de ello depende su trabajo. Hay bastantes sin papeles viviendo allí que después son contratados como jardineros y en otros oficios.

La propiedad no ha dicho nada de la ocupación hasta hoy que ha mandado a una empresa de «control de entradas» que entregaba papeles donde ocupantes y propietarios se comprometían a no iniciar acciones legales si desalojaban. Argumentan que los apartamentos no son viviendas sino alojamientos turísticos. Pretenden desalojar a familias vulnerables con hijos sin ninguna alternativa.

El ayuntamiento de Alcúdia se desentiende: sin competencias ni recursos (mucho dinero en el banco).

De momento lo que piden estos vecinos es que les den el agua y que la policía eche a los indeseables.

Me surgen muchas dudas ¿no es obligación del propietario del inmueble proteger y velar por los trabajadores que ha alojado allí?, si hay sin papeles contratados ¿la inspección de trabajo no tendría que intervenir?, puesto que son familias vulnerables vecinas del municipio ¿el Ayuntamiento de Alcúdia puede permanecer indiferente?