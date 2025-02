El puzzle que desveló Julian Assange

"No puedo parar de llorar", dice la esposa de Julian Assange tras su liberación

Han transcurrido varios meses desde que se dictara la sentencia que supuso el desenlace final y judicial de la odisea del caso Julián Assange que a mí siempre me generó una sensación agridulce necesitada de sanear para cerrar un capítulo incompleto.

Recordaran que la Corte federal de las Islas Marianas del Norte (Estado libre US), tras catorce años ininterrumpidos de persecución política y judicial, emitió condena de conformidad tras haberse alcanzado un pacto entre su defensa y la fiscalía del Departamento de Justicia sobre la base de la aceptación de un único delito de conspiración, obtención y difusión de material clasificado (militar y diplomático) de la arcaica Ley de espionaje de 1917, suprimiéndose otros diecisiete cargos inicialmente formulados por la acusación pública (175 años de prisión), decretando su inmediata puesta en libertad al considerar el Tribunal que la pena de prisión impuesta (cinco años) ya estaba sobradamente cumplida teniendo en cuenta el tiempo de prisión preventiva transcurrido, en régimen de absoluto aislamiento, en un centro penitenciario británico mientras se tramitaba la petición de extradición cursada por el gobierno estadounidense, todavía en fase de apelación (más de cinco años).

Anteriormente Assange había permanecido durante más de siete años en la embajada ecuatoriana londinense amparado en su condición de asilado, enfrentado a otra petición de extradición cursada por el gobierno de Suecia suscitada por dos denuncias relativas a presuntas agresiones sexuales nunca acreditadas y finalmente retiradas. Al respecto conviene mentar tres cuestiones significativas: que la Comisión de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias había dictaminado que su detención era ilegal y arbitraria; que el Consejo de Europeo lo había calificado como «preso político» considerando que el objetivo de dicho hostigamiento perseguía un efecto disuasoria sobre periodistas y editores que se atrevieran a revelar actuaciones irregulares de agentes estatales US existiendo además un uso incorrecto de la Ley de Espionaje aplicada y que mientras estuvo confinado en la legación diplomática habían existido actos de espionaje (mediante cámaras de vídeo, micrófonos ocultos, grabación de las reuniones con sus abogados), con vulneraciones de intimidad personal, con el propósito de transferir toda la información obtenida a terceros interesados por parte de la empresa española UC Global, denunciándose esos hechos a la Audiencia Nacional que incoó las respectivas diligencias previas, aún en curso, por delitos de falsedad en documento oficial y estafa procesal.

Se trata de uno de los momentos más oscuros en la historia de US porque esa sentencia (aun entendiendo la situación personal y familiar de Julián Assange) contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo US violándose la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana al condenarse en colisión con el ejercicio del derecho fundamental a la libre expresión. En el caso «New York Times Co. vs United States» (divulgación de los Papeles del Pentágono 1971, guerra del Vietman, luego proseguido por el Washington Post) la Corte Suprema dijo (magistrado Hugo Black) «en la Primera Enmienda, los padres fundadores dieron a la prensa libre la protección debida para cumplir con su papel esencial en nuestra democracia. La prensa debía servir a los gobernados, no a los gobernantes. El poder del Gobierno de censurar la prensa fue abolido para que permaneciese para siempre libre para censurar al Gobierno. La prensa debía protegerse para que pudiera exponer los secretos del gobierno e informar al pueblo. Solamente una prensa libre y sin trabas puede efectivamente revelar la falsedad en gobierno. Y primordial entre las responsabilidades de una prensa libre es el deber de impedir que cualquier parte del gobierno engañe al pueblo y les mande a tierras distantes a morir por fiebres ajenas y disparos y bombardeos ajenos». Y en opinión concurrente, el magistrado Potter Stewart, también argumentó «en ausencia de controles y contrapesos gubernamentales presentes en otras áreas de nuestra vida pública, el único freno efectivo contra la normativa y el poder ejecutivo en las áreas de defensa nacional y asuntos internacionales puede recaer en una ciudadanía ilustrada, en una opinión pública informada y crítica que solamente puede aquí proteger los valores de un gobierno democrático. Por esta razón, es quizás que una prensa que esté alerta, consciente y libre sirva de forma más vital el propósito fundamental de la Primera Enmienda. Porque sin una prensa libre e informada, no puede haber un pueblo ilustrado».

Más claro, agua. Los cables diplomáticos publicados por WikiLeaks constituyeron una información veraz (basta ver las imágenes de Bagdad) de interés público y de ámbito universal al margen de la decisión judicial reseñada. Para nosotros, y particularmente, los cables referidos a España porque en ellos se conjugaron todos los elementos de indecorosidad gubernamental y desde las perspectivas morales, sociales y jurídicas. Incumplimiento de acuerdos y tratados, inacciones dolosas de responsables políticos ocupando cargos ministeriales, invasiones del poder ejecutivo en el poder judicial, incumplimientos de obligaciones y en definitiva una vergonzosa sumisión estatal frente al más poderoso. Una abdicación continuada.

Por esto, la sentencia del Tribunal de las Islas Marianas no significa la derrota de David frente Goliat porque los principios fundamentales tienen siempre mayor fortaleza.