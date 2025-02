Joventut: entre el conservadorisme i la manipulació?

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una videoconferencia (archivo) / Alexander Kazakov/Kremlin Pool/P / DPA - Archivo

«La història demostra que totes les dictadures i totes les formes autoritàries de govern son transitòries». Vladímir Putin.

L’Institut de Ciències Polítiques i Socials és un consorci entre la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de la mateixa ciutat. Formalment, forma part del centre universitari. Des de 1989, publica el Sondeig d’Opinió a Catalunya. Es tracta d’un baròmetre bastant complert i detallat —1.200 entrevistes, unes 50 preguntes cadascuna d’elles— del què pensen, prioritzen i —també— van deixant de banda els habitants de la darrera. Per franges d’edat, població, possibilitats econòmiques i gènere. Partits polítics, homes de negocis, publicistes i creadors esperen pacientment la seva publicació: la informació que en poden treure és important per l’èxit de les seves respectives empreses.

Doncs bé, la sorpresa ha arribat quan s’ha publicat el «SOC» del 2024. En el que es posa de manifest el progressiu gir cap el conservadorisme dels més joves: segons es desprèn de l’estudi, el 16% dels enquestats entre 18 i 24 anys no seria contrari a l’adveniment d’un règim autoritari com a forma de govern. Mentre que a un altre 20% els seria «indiferent». Total, 36%. Quasi quatre sobre deu. És una xifra respectable. Indica un canvi de paradigma: des de l’ICPS es recalca que, quan es va posar en marxa l’auditoria sociològica, el tall d’edat més progressista es centrava al segment dels entrevistats de menys edat, aquells que aleshores tenien entre 18 i 24 anys. Paradoxalment, el mateix rang que, de manera bastant impactant, no faria masses fàstics a una hipotètica tornada d’un règim dictatorial.

No hauria de sorprendre massa: en el mateix informe, es posa de relleu el creixent escepticisme envers la classe política. La «desconfiança» és copçada per un 28% dels enquestats, la «frustració» per un 25% mentre que la «irritació» arriba al 12%, essent el segon d’ells el que més ha crescut —en un 4%— desde 2021. Fets com els sobresous de Núria Riera o l’«affaire Koldo» no ajuden a prestigiar la tasca política. Més aviat, la desprestigien i ajuden a la difusió de que amb un govern de tecnòcrates —a les preguntes mai es parla de militars— viuríem millor. Certament, aquest és un mostreig fet en un universal català. Però els resultats no haurien de ser molt diferents a les Balears: com a botó de mostra, un dels vídeos musicals més consultats a la xarxa social Tik Tok pels alumnes d’ESO és la del Cara al sol Remix. Versió techno de l’himne de la Falange y las J.O.N.S. D’entrada, un es podria preguntar si la Llei de Memòria Històrica contempla tals actualitzacions musicals. Però fos com fos, el fet és que els influencers que xerren de Francisco Franco Bahamonde i d’ Adolf Hitler —en alguns casos, posa els pèls drets escoltar el que arriben a dir, totalment distòpics al moment que diuen dominar— són cada vegada més abundants. I això, hauria de fer pensar segons qui.

La veritat, servidor no creu que la classe política actual sàpiga el que pensa la joventut dels nostres dies. Quines són les seves inquietuds. Què escolten o a què aspiren. Perquè es rebel·len contra la immigració, probablement influenciats pels mateixos tiktokers que parlen de la II Guerra Mundial com si fos el ca del veïnat. Però després —la coherència i la carn, no sempre han anat de la mà— ja els va bé mantenir relacions íntimes amb les companyes no europees del seu centre d’ensenyança. Absolutament desconeixedors —influencers i públic— de que sense mà d’obra africana o sud-americana, Espanya presentaria uns índexs econòmics molt diferents als que ostenta ara. Probablement, a la cua d’Europa en quan a PIB. També en quan a creixement. I —és una suposició bastant fonamentada— en quan a renda «per càpita».

Els joves es poden tornar de dretes, si. Però… saben per què? Intueixo que per ignorància. Que ens fa ser atrevits i inconscients a la vegada. Més, si ets vitalment inexpert.