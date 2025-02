La democracia en la cuerda floja

Europa es testigo de una preocupante normalización de discursos autoritarios que, hace apenas una década, habrían sido objeto de repudio colectivo. El malestar social, la saturación vital y la erosión del contrato social parecen abrir camino a narrativas regresivas que minan las libertades y derechos conquistados a lo largo de décadas.

Desde la comodidad de nuestras democracias, asumimos durante demasiado tiempo que los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo estaban asegurados. Sin embargo, hoy asistimos a un cambio social profundo que, aunque sutil, amenaza con deshacer ese tejido democrático. Palma no es una excepción.

La masificación y el colapso, la imposibilidad para acceder a la vivienda, el encarecimiento de la vida con trabajadores pobres que, pese a tener un empleo estable no llegan a fin de mes, han roto el equilibrio que una vez definió nuestra calidad de vida y empeora cada año generando un estrés social, un malestar colectivo real con una economía que ofrece escasas oportunidades de ascenso social, especialmente para los jóvenes.

Este contexto genera frustración y desaliento, condiciones ideales para el auge de discursos políticos de la derecha radical que señalan culpables fáciles: los inmigrantes, los movimientos feministas (ellas siempre ellas las primeras en ser atacadas), los ecologistas o cualquier grupo que desafíe el statu quo.

La historia nos enseña que los momentos de crisis son caldo de cultivo para los autoritarismos. Las democracias se debilitan no solo cuando el poder político reprime activamente las libertades, sino también cuando la ciudadanía, agobiada y sin expectativas, deja de defenderlas. Preocupa la creciente aceptación de ideas que restringen derechos bajo la falsa promesa de recuperar un pasado idealizado. Desde restricciones a la libertad de expresión, recorte de derechos a colectivos sociales y a la oposición política, hasta la criminalización del que piensa diferente, estos discursos ganan terreno oponiendo a unos contra otras, culpabilizando desde el individualismo.

Pero no podemos permitirnos caer en el fatalismo. La defensa de la democracia no pasa únicamente por rechazar a los actores autoritarios, sino también por construir una sociedad más justa y esperanzadora. En Palma, esto significa afrontar con valentía los problemas estructurales que alimentan el malestar: una política pública de vivienda que garantice el acceso digno y los límites a la especulación, la diversificación económica para reducir la dependencia del turismo y la creación de oportunidades laborales que permitan a las personas desarrollar proyectos de vida sostenibles construyendo futuro y no resignación, o el desarrollo de equipamientos públicos al alcance de toda la población fortaleciendo nuestra red de centros de día, de salud, bibliotecas o colegios.

La clave para combatir el retroceso autoritario está en recuperar el sentido de comunidad y la participación activa de la ciudadanía frente al fomento del individualismo. Palma debe ser un ejemplo de cómo las ciudades pueden liderar el cambio social, promoviendo políticas inclusivas y sostenibles que devuelvan la esperanza a sus ciudadanos. Necesitamos espacios de deliberación donde se fomente el pensamiento crítico y la colaboración, en lugar del enfrentamiento, sectarismo teatralizado y la polarización.

La democracia europea solo sobrevivirá si se revitaliza desde abajo, atendiendo a las necesidades reales de la gente. Es urgente recordar que las libertades que hoy disfrutamos no son eternas ni gratuitas. Palma, como muchas otras ciudades europeas, tiene el desafío y la oportunidad de demostrar que, frente al agobio y la desesperanza, la respuesta no es el autoritarismo, sino una sociedad más justa, libre, equitativa y consciente de su poder transformador.

Palma puede y debe ser un bastión de ese compromiso democrático.