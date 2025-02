Quan el turisme és destructor de turisme

El cicle de vida del turisme és evolutiu i canviant, des d’incipient a consolidat, amb fases de crisis puntuals tant endògenes com exògenes. Amb el perill d’assolir una crisi estructural de saturació i fins a sobresaturació si no s’han pres mesures correctores, quan toca, de rejovenir-lo, revitalitzar-lo o reinventar-lo qualitativament i no haver-se considerat mai llur capacitat de càrrega o acollida. Així és com es pot arribar a la situació que una mala gestió (o més bé nul·la) ens dugui a una insostenibilitat i a una destrucció progressiva del turisme.

A la nostra Comunitat s’ha mesurat sempre de manera quantitativa, en nombre d’estades i despesa, més que qualitativa i d’interès general per als residents i llurs potencials sinergies. Actualment encara es fa així. L’eufòria de llurs activitats econòmiques és immensa amb la perspectiva de què aquesta propera temporada vendran més turistes que en la passada, es tracta de superar al màxim possible els quasi 19 milions d’estades. A cegues sense voler veure l’increment de sobresaturació i insostenibilitat que hi haurà i, a més, és el desig del Govern i empresaris d’activitats de turisme, seguint un únic camí d’eficiència crematística en contra d’una economia ambiental, consumint béns públics i comunals considerats com a béns lliures de manera il·limitada que fan minvar fins als límits la qualitat de vida de la col·lectivitat.

En els darrers anys ja hem arribat a una situació extrema. Davant aquesta evidència els actuals governants hagueren de reconèixer (no convençuts) la situació per mor d’una massiva manifestació de protesta dels ciutadans i gran quantitat d’entitats diverses. Varen prometre un pacte per a la sostenibilitat i encara no sabem de què va. Ja anam cap a una segona successiva temporada plena que serà més insostenible per a la qualitat de vida dels ciutadans, sense haver pres cap mesura al respecte. Els representants de la societat civil a participar-hi ja hi han renunciat, així com entitats i institucions socials no governamentals o que representin activitats d’interès d’augment turístic . Han arribat a la conclusió que la macro messa per a la sostenibilitat no ha anat en cap moment de bona fe i que ha estat un embolicar i desembolicar troca fins que ha quedat tan embullada que ja ni hi ha manera de treure el cap del fil. Més que res ha estat una disfressa per guanyar temps perquè segueixi creixent el nombre de visitants i l’augment de la població. Arran del fracàs polític (ensumat per no fiable i confús) d’aquelles «mesures valentes» pregonades inicialment i repetida per Prohens, Costa i Galmés s’ha tornat als ferms arguments de no voler un decreixement turístic en favor d’un canvi de model econòmic i un camí cap a un desenvolupament sostenible: «no prendré mesures contra la saturació amb percepcions o fòbies» manifestava Prohens (DdM 5 de febrer, pàg. 2) fent ulls cecs a l’evidència. És a dir tornam estar igual, com si no s’hagués fet res, anar de fira en fira fent propaganda per cridar més població i fer increment d’insostenibilitat.

Des dels seus inicis s’han anat contemplant els impactes positius i negatius del turisme. Han anat evolucionant, canviant, n’han sorgits de nous, n’hi ha que s’han consumat, però no hi ha hagut mai un control de les conseqüències directes ni d’una prospectiva potencial. El gran fracàs de la gestió del turisme (no en concret de les activitats econòmiques del turisme, de les quals la Conselleria sempre n’ha fet de gestoria) ha estat una manca de conceptualització.

Podem classificar les diferents conceptualitzacions actuals a manera de les següents diferents plataformes:

1. Des d’una visió optimista defensora de veure els impactes en termes només de les seves parts funcionals, sense harmonització, considerant el turisme com a indústria i amb un únic i fort sentit crematístic d’una economia convencional.

2. Una conceptualització d’advertència que els impactes ens duen a un model tancat equiparat a un colonialisme i a la dependència incrementant les desigualtats existents.

3. Una plataforma d’adaptació en les formes de desenvolupament que cerca alternatives al desenvolupament turístic basades en la participació local i llur adaptació a l’entorn i al medi ambient.

4. La basada en el coneixement, amb estudis sistemàtics i detallats. Tractament holístic del turisme que fan necessari incloure-hi sistemes generadors i receptors des d’un punt de vista multi disciplinar.

Dissortadament Govern i creadors de productes d’oferta desitgen l’aplicació i reconeixement del turisme com una vertadera indústria considerant el turisme com un agregat de tots els negocis que directament proveeixen béns i serveis per facilitar activitats de negocis, plaer i oci. I no com un actiu social

La principal conclusió és que el turisme no es gestiona com el sistema complet i complex que tocaria ser.

