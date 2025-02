¿Servir lo ‘woke’ en bandeja?

Decía Gabriel Rufián en el Congreso que ahora todo es woke. O que todo es facha, menos lo que es woke. Huyendo de etiquetas rápidas, lo cierto es que se hace difícil tener una agenda progresista que no signifique servir en bandeja argumentos y memes para las derechas. Políticas pensadas para mejorar el mundo, o al menos el país, pero que es fácil ver que a corto plazo perjudican a los mismos de siempre. Esto es exactamente lo que pasa con las medidas sobre las zonas de bajas emisiones (ZBE) incluidas en el decreto ómnibus del Gobierno: son totalmente necesarias para reducir el calentamiento global y la polución en nuestras ciudades, son beneficiosas para todos, son de los pocos compromisos políticos de los que Europa aún podría llegar a sacar pecho y liderar globalmente… pero afectan, en primera instancia, a los colectivos más desfavorecidos.

En nuestras ciudades sobran coches, motos y vehículos motorizados y si son antiguos y generan peores humos y gases, deberían desaparecer lo antes posible. Ahora bien, ¿quién tiene o utiliza esos vehículos viejos y desfasados? A menores ingresos, mayor antigüedad de los vehículos, incluyendo los de uso familiar y los que se utilizan para trabajar, como los trabajadores que hacen repartos subcontratados por empresas pequeñas o que funcionan de forma poco ética y furgonetas o pequeños camiones llenos de grafitis que hacen mudanzas a bajo coste y alto riesgo. Una podría decir, ¿y qué pasa con quienes hacen un esfuerzo para modernizar su vehículo y cumplen con la normativa? Cierto. Hacia ahí tenemos que ir todos porque no hay alternativa, «no hay planeta B», pero seamos sinceros, hay quienes no podrán cambiar su medio de transporte ni haciendo esos esfuerzos. Pienso en jubilados con pensiones irrisorias que usan el coche para salir a llevar a su señora a rehabilitación. Pienso en abuelos que dos días a la semana recogen a los nietos en el colegio, los llevan a casa y les hacen la comida. Pienso en trabajadoras que tienen mala combinación de transporte público y entran a horas intempestivas, porque esos turnos nadie más los quiere. Cualquier persona que tiene un coche que no podrá circular por la ZBE de su municipio es un potencial oyente del discurso antiwoke o, lo que es lo mismo, de las críticas a las políticas ambientalistas y ahí es donde las administraciones deben poner el mayor empeño didáctico posible: no nos podemos permitir el aire que respiramos. Desafortunadamente, algunos grandes municipios aún no han tomado ni una primera medida al respecto, bien por desidia o por cortoplacismo del cálculo electoral: nadie quiere enemistarse con sus votantes, sean del color político que sean. Ahora bien, las ZBE han llegado para quedarse y cuanto antes se adapten todos, antes recibirán las ayudas millonarias del Gobierno. Piénsenlo, si mejoramos la calidad del aire, el coste en sanidad pública por efectos derivados de la contaminación y la polución se podrá destinar a problemas y enfermedades no prevenibles. Ahí sí, todos ganamos.

