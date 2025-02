Escenarios de incertidumbre

Sobre el futuro inmediato desconocemos todo. Augures hay que pronostican la consolidación del supuesto proyecto de Sánchez. Con la distribución de los ministros como líderes partidarios en sus comunidades de origen, como es el caso de Aragón, Madrid, Andalucía, Valencia, Canarias, persigue asegurar su control sobre el PSOE y garantizar, en caso de perder las próximas elecciones, su liderazgo al frente de la oposición. Que nadie espere que desaparezca de la política española con una derrota electoral, en caso de que ésta se produzca. Tiene fundadas esperanzas en seguir gobernando. Para ello cuenta con sus aliados, que tampoco tienen alternativas diferentes a sostenerlo. Sobrevivirá presumiblemente hasta 2027. Puigdemont no puede permitirse quedar sin la gallina de huevos de oro. Sigue colonizando el Estado y los medios de comunicación públicos como RTVE, esos que según la UE deberían tener la condición de independientes y son simple correa de transmisión de Moncloa. La toma de Telefónica y la especulación de la adquisición de Prisa y la SER por aquélla son movimientos destinados a asegurar el control de buena parte del poder mediático que asegure el político; o que facilite su recuperación en caso de perderlo. No sé si esos movimientos se insertan en una planificación o son espasmos compulsivos de ampliación de influencia. Argumento en contra de aquella es la improvisación con la que sobrevive pactando con Junts, ahora con la negociación de la transferencia del control de fronteras; o en la que evidenció cuando salió a defender a su fiscal general cuando la UCO no encontró los mensajes en su móvil la semana en que se hicieron públicos los datos confidenciales del novio de Ayuso: «¿Alguien va a pedir perdón al fiscal general?». A las pocas semanas se ha sabido que el borrado de los mensajes se hizo el mismo día en que fue imputado por el Tribunal Supremo. Sólo un delincuente borra pruebas. Un ridículo más de Sánchez. Por no hablar del chusco episodio tragicómico del IRPF del perceptor del SMI entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz. Sánchez acusa a Feijóo de ser un pollo sin cabeza; acusa a los demás de sus propios vicios. Sánchez aspira a consolidar al PSOE como el partido dominante del espectro político español, un PRI como el mexicano, aunque de momento sólo lo es de la izquierda en una etapa en la que ha sumido al sistema político en una degradación sin precedentes. El PSOE es la degradación del sistema.

Feijóo es el sistema. Un sistema fracasado, claro. Cuando anuncia que su programa consiste en la derogación del sanchismo dice, sin decirlo, que su objetivo es recuperar el sistema que se inauguró en 1978, un sistema de partidos que ha desembocado en el sanchismo. Feijóo es un burócrata aseado, fiado más en el derrumbe electoral del PSOE que en sus propias fuerzas. Declinó interponer una moción de censura en la primavera de 2023. Volvió a declinarla tras la victoria en las autonómicas y locales del 28 de mayo del 2023 que hubiera impedido la convocatoria del 23 de julio y la alianza del PSOE con los aliados independentistas que le permitieron mantenerse en el Gobierno al grito de «somos más». Espera que el poder caiga en sus manos como fruta madura. Pero ya advirtieron los clásicos que jamás tienes que pensar que estás seguro con las armas de la Fortuna. Tienes que combatir con las tuyas. La Fortuna no te da armas contra ella misma, porque no sabes qué te va a deparar. Estar armado contra el PSOE no significa que estés armado contra ella. Y las armas contra el PSOE instrumentadas hasta ahora, institucionales, pueden ser insuficientes. La única arma susceptible de posibilitar un vuelco es la presentación de un proyecto, no de cancelación del sanchismo, sino de modificación del sistema, purgándolo de las perversiones que han deteriorado, quizá irreversiblemente, el Estado de Derecho y la división de poderes. El PP debe abandonar el sueño de optar a un gobierno que cuente con el apoyo exterior de Vox y empezar a zurcir una relación con ese partido que les permita desarrollar un programa común, no tanto de la derecha como de reivindicación de la democracia liberal. La dificultad es enorme dada la deriva antiliberal de Vox. El pernicioso Rajoy abjuró del liberalismo con los resultados conocidos. Feijóo sigue su estela, como se ha comprobado tanto con sus escarceos con los sindicatos como con su pretensión de elevar el mínimo exento del IRPF del SMI. Dudo de que el PP sea capaz de enhebrar un gobierno capaz de asumir un reto histórico de tal trascendencia. Tiene los votos de mayores y jubilados, carece del voto joven y de la pasión que alienta transformaciones profundas.

Abascal es el antisistema. Mucho se ha hablado estos días de la alineación de la extrema derecha europea con Trump. Abascal se ha situado junto a otros líderes populistas esperando ser impulsados electoralmente por el viento de cola de la victoria de Trump. Si el voto a Trump y a Milei responde a que se les ha considerado como los únicos capaces de enfrentarse con el sistema, Abascal y compañía aspiran a ser considerados de la misma manera. Por eso goza de la mayor parte del voto joven, un voto que exige cambios de aquél. Mientras Feijóo se abona a una difusa e irreconocible posición respecto al uso vehicular del catalán o el euskera, dependiendo de la autonomía, a esgrimir la teoría de la necesidad de la inmigración para pagar las pensiones y plantea unas barreras semipermeables en las fronteras, Abascal, a lomos de Babieca y armado de Tizona, no contemporiza con las lenguas y plantea barreras inexpugnables coronadas por concertinas afiladas. La cuestión radica en la inverosímil conjunción entre dos fuerzas que parecen incompatibles, entre una fuerza conservadora anclada en la reanimación del régimen agonizante del 78, un partido del sistema, y una populista, disruptiva, antisistema y antiliberal, como la representada por Vox, que ya ha dado muestras de su capacidad para destruir rompiendo los pactos con el PP en los gobiernos autonómicos. Del encuentro entre una partícula y una antipartícula, sabemos que se aniquilan y se emite energía en forma de rayos gamma. Del encuentro entre PP y Vox con una suma de diputados superior a 190 no cabe deducir la formación de un gobierno estable. Lo más probable es un gobierno del PP en solitario, instalado en la inestabilidad y la zozobra, en las que sólo podremos aspirar a sobrevivir.

