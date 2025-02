Decreto 3/2024: historia de un fracaso anunciado

Francina Armengol y Marga Prohens

Leo la prensa un lunes: representantes de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria baleares se exclaman de que no son pocas las empresas extranjeras de la intermediación de Lujo o Gran Lujo que se están instalando en nuestra comunidad. Es decir, que tienen más competencia. Peligro: el dinero es lo primero. Hay nervios. Fundamentados, por cierto: una nueva clase de profesionales acecha. Jóvenes, muchos de ellos, formados en escuelas de negocios. Poseedores de grandes redes clientelares por ser miembros de cierta élite alemana, suiza o norteamericana. Contando con valiosos contactos, además de oficinas en puntos neurálgicos. Atributos con los que muy pocos profesionales nativos del sector inmobiliario balear cuentan. Esto es lo realmente se teme por parte de los hasta ahora actores dominantes del sector. Quienes - parece - no se han dado cuenta ( o no quieren darse por aludidos ) de que la economía es cada vez más global y menos micro. De que el único camino para poder sobrevivir en un mercado tan competitivo como el «real estate» no va a ser otro que la concentración de capital y recursos. Tanto humanos como materiales. Tan sólo así se podrán conseguir unas economías de escala dignas. Todo lo otro es intentar poner puertas al campo. Como ya se ha demostrado.

No lo dicen, pero los API hace ya tiempo que han caído en la cuenta de que el Decreto 3/2024, - la a todas luces no constitucional maniobra para restringir su profesión, ungida y bendecida por partes iguales entre Francina Armengol y Margalida Prohens, después se quejan cuando se dice que «los políticos son todos iguales» - no ha dado el resultado que deseaban. En cierta manera lógico: el pastel del «brokerage» es tan potente que sale muy rentable contratar los servicios de un buen abogado local. Quien, para más «inri», probablemente tenga el título de API . Amén de una red de clientes de alto valor patrimonial. Con algunos activos listos para vender. Discretamente, «off market». Para empezar y hasta cerrar la primera operación, el mismo jurisconsulto no tendrá ningún problema en ceder la infraestructura a los recién arribados. Con los primeros honorarios, el establecimiento formal en un céntrico local palmesano. Impecable. Por ello, el 3/2024 ya nació en buena parte caduco.

Hojeo este periódico el martes: el mencionado 3/2024 ha sido tumbado por la Abogacía del Estado. Lógico y normal: el ordenamiento jurídico español establece que un cuerpo legislativo autonómico y/o local no puede sustituir a otro de mayor rango. Esto es, de carácter nacional. Cualquier estudiante de Derecho se lo podría haber comentado a Mercedes Garrido, la para más «inri» abogada y política socialista. Que acusa al hoy «Govern» de la CAIB de «no haber luchado lo suficiente» el Registro de Agentes Inmobiliarios. Hay que tener valor. Ya lo dijo el abad Talleyrand: «lo que puede ser, no puede ser. Y además es imposible».

En toda esta historia, choca que el socialismo balear se alinease en un momento dado - una extraña alianza - con los mismos que piden liberalizar políticas y suelo: se empiezan a justificar ciertas bolsas abstencionistas, detectadas las pasadas elecciones autonómicas. Con los que querían convertir su profesión en un especie de club privado: más a repartir. Saltándose el BOE y los más elementales enunciados de Derecho Constitucional. Con los que responsabilizan a los recién llegados de la subida de precios habida en los últimos años. Sin otra prueba que la empírica. Obviando factores urbanísticos, ( hay menos suelo ) demográficos: somos más habitantes aprovechando la misma superficie, geopolíticos - tratados de Schengen, Niza - o tecnológicos: advenimiento de la era digital, muy especialmente el asentamiento de la tecnología 5G…y con ella el fenómeno de los expatriados de lujo. Por lo que se ve, estos factores podrían no existir. O, por lo que parece, no ser convenientes. Que es otra cosa. Alguien debería hacer entender al PSIB - y en menor medida al PP - de que la ciudadanía no es tan ingenua como para comprar ciertos argumentos sobre una necesaria «profesionalidad» en el sector de la intermediación inmobiliaria. Ya se sabe: exhibir una orla en la salita de espera no es garantía de honradez. De la misma manera que, por lo visto, el tener un determinado carnet político tampoco lo es en cuanto a coherencia ideológica.