Bianca Censori, arquitecta, modelo y mujer de Kanye West: el Grammy al mejor desnudo

Pocos conocían a esta señora hasta que posó completamente desnuda para los flashes internacionales de la alfombra roja de los Grammy. Se llama Bianca Censori (1995, Melbourne) y es la mujer del polémico rapero Kanye West (Atlanta, 1977), ex de Kim Kardashian que ahora se hace llamar Ye. Por qué lo hizo no está claro. Pero el naked dress acompañada de su marido, completamente vestido, da que pensar. En su perfil de X ha escrito, o le han escrito, que no era una provocación, humillación o coacción, sino arte. Su marido lo ensalza como expresión artística. Pero gente cercana revela al New York Post que no estuvo cómoda, que quiso echarse para atrás pero él insistió.

La escena comienza con la llegada de la pareja a la alfombra roja agarrados de la mano. Él de negro, ella con un abrigo de pieles también negro, tapada hasta los tobillos, y el pelo recogido. En un momento dado, se paran. Parecen nerviosos, hablan entre ellos. Un lector de labios consultado por The Sun ha traducido lo que West le dijo: «Haz una escena, diré que tendrá mucho sentido». Y después: «Suéltalo detrás de ti y luego gírate, te tengo». Se separan. Ella se gira de espaldas y deja caer el abrigo. Está desnuda. Se da la vuelta. Sí, su minivestido invisible no esconde nada.

A partir de ahí, el revuelo. Que si fueron expulsados por la vestimenta, que si ni siquiera habían sido invitados y no les dejaron entrar a la gala o que simplemente se marcharon de allí porque quisieron. Y las teorías. Que si recreaban la portada del disco Vultures 1 (2024) del músico de hip hop, con 23 grammies en sus estanterías, que si él buscaba la promoción de su próximo álbum, Bully, que posiblemente saldrá este año, o que si coincidía con el lanzamiento de la nueva colección de Yeezy, la marca de ropa y calzado propiedad del también productor discográfico y la empresa donde ambos se conocieron cuando ella trabajaba como diseñadora, aunque en su currículum asegura ser arquitecta.

Sea como fuese, las críticas a la masculinidad tóxica de Ye han ido en aumento. Esta pareja ha dado mucho que hablar por la escandalosa manera que tiene ella de vestir en público. Que se sepa, se habrían casado en la intimidad en diciembre de 2022, tan sólo meses después de que Ye firmara el divorcio con la madre de sus cuatro hijos, Kim Kardashian.

En estos años, los looks de esta mujer, que asegura ser modelo, han sido cada vez más provocativos. Y los medios americanos afirman que la Kardashian está que trina por su vestimenta inapropiada, ya que Bianca Censori pasa mucho tiempo con los niños, con los que se le ha visto paseando por la calle agarrados de la mano.

Otras exnovias de Kanye han confesado el control que tenía sobre ellas, sobre todo en la manera de vestir. «No soy su Barbie», respondió a Elle Amber Rose al recordar su relación. Julia Fox afirmó haberse sentido «utilizada como un peón». En un episodio del reality de las Kardashian, se vio cómo Ye le pedía a su mujer que tirara toda su ropa para cambiarle la imagen. Y sobre Censori, el Daily Mail, por ejemplo, ha revelado que cumple «un conjunto de reglas» impuestas por su marido, como «no hablar nunca y llevar lo que él quiere que lleve». Este mismo diario incluso llega a afirmar que el aspecto exterior de Censori representa «la versión radicalizada» de lo que fue Kardashian.

Subidón de famoseo

Si nos centramos en Ye, el tipo es extraño, y no solo por apoyar a Donald Trump o por acudir con su mujer semidesnuda a fiestas para que la fotografíen y graben. El subidón de famoseo que le ha supuesto el escándalo de los Grammy lo está aprovechando. Tanto que ha corregido su diagnóstico de trastorno bipolar para revelar que lo que padece es un tipo de autismo que, según él, explicaría su comportamiento durante años. Es decir, sus comentarios antisemitas, machistas y sexistas y su conducta errática e imprevisible que le llevaron, por ejemplo, a que Adidas rompiera con él después de que dibujara esvásticas en las zapatillas o pusiera porno en las reuniones con la multinacional. O a que en 2023 les expulsaran de Venecia por «indecorosos» y «obscenos» tras dejarse ver en un barco, él sin pantalones y su mujer arrodillada.

En una publicación en Instagram, posteriormente eliminada, Ye ha mostrado los datos de Google Analytics para justificar que Censori fue la persona más buscada en el mundo tras su desnudo. «Vencimos a los Grammy», escribió. ¿De verdad? Cuando todo gira en torno a un único objetivo de una de las partes, que se sirve de la otra para exponerla y usarla en su propio beneficio, quizás lo correcto sería escribirlo en singular. n

Suscríbete para seguir leyendo