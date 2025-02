Sobre la Reserva Marina del Ponent de Mallorca

Les reserves marines són una important eina de gestió pesquera del Govern de les Illes Balears per recuperar les poblacions de peixos comercials, conservar els hàbitats naturals marins i ajudar a la pesca professional artesanal. Funcionen a partir d’una gestió adaptativa basada en la vigilància efectiva, el seguiment regular de les poblacions de peixos i un contacte freqüent amb els afectats mitjançant els òrgans de cogestió i el personal sobre el terreny. A les reserves hi ha més peixos, són més grans i hi són presents espècies que fora d’aquestes són rares: és l’efecte reserva, que té unes conseqüències econòmiques associades, perquè els peixos més grans, tant si es pesquen com si no, són més valuosos que els petits. Això genera beneficis tangibles en petites empreses locals, com les barques de pesca artesanal o els centres de busseig.

Aquests dies està en exposició pública el Projecte de decret de la Reserva Marina del Ponent de Mallorca, que substituirà la Reserva Marina de les Illes del Toro i les Malgrats, cosa que ha generat un cert interès que vull aclarir. A les Illes Balears tenim dotze reserves marines pesqueres, amb una extensió total de 67.420 ha de superfície marina, un 90 % en aigües interiors, que, amb el Parc Nacional de Cabrera, donen forma a una cobertura d’àrees marines protegides sense parangó a la Mediterrània occidental. De fet, si no n’hi ha més és perquè la majoria d’iniciatives que s’han proposat en aigües exteriors, de competència estatal, no s’han materialitzat. Aquestes reserves, declarades en els darrers 25 anys, tenen una cosa en comú i és que en totes vaig intervenir personalment com a cap del Servei de Recursos Marins. Que la persona que encapçala el canvi hagi dedicat tota la seva carrera professional a la conservació ja hauria de ser un motiu per pensar que la iniciativa no és un capritx sinó una mesura imprescindible per ajudar els pescadors de la Confraria de Palma.

A la nostra comunitat mai no hi ha hagut una política dirigida a protegir un percentatge concret de mar, tal com ara sembla que és l’objectiu d’alguns, sinó que s’ha creat el marc legal propici per materialitzar les propostes que, amb el temps, han anat brollant de les confraries de pescadors o de les administracions locals. Aquest és un dels motius principals de l’èxit de les reserves marines a les Illes Balears. És en aquest marc que s’ha d’entendre el fet increïble que el 2022 es declarés una reserva pesquera amb l’oposició manifesta dels pescadors afectats, als quals es va menysprear. La nostra tasca ha estat, des del primer moment, escoltar els pescadors i donar-los suport, però, també, fer que els pescadors i els conservacionistes s’escoltin entre si per trobar punts en comú. En aquest sentit, vull agrair la predisposició de la Fundació Marilles, que pot ser la llavor de col·laboracions molt més importants.

Per acabar, si volem parlar de superfícies, el Govern té el compromís de l’Estat d’ampliar en 5.000 ha tres reserves marines de les Pitiüses, en especial a Formentera, ja que les Illes Balears han assumit la vigilància amb mitjans propis. A més, continuam esperant arribar a un acord sobre la reserva de Sóller, que no hem oblidat i que és un anhel que compartim amb molts de sollerics.