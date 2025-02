Soy rojo o tonto / .

Me gusta el rojo, con el que se identifica a la gente progresista de izquierdas, aunque las diversas tonalidades marcan diferencias. En general, no cotejamos si nuestra ideología coincide con las propuestas que reivindica el partido político que nos representa. La pertenencia a la tribu política se asimila a la familia: defendemos incondicionalmente a todos sus miembros, pese a las discrepancias en sus acciones. Lamentablemente, nos manifestamos como un rebaño. Descalificamos al adversario, sin reflexionar, en torno a si se hace efectivo nuestro ideario. Y transcurre la vida, al ritmo del vaivén del «péndulo». Este, tras llegar al límite de la izquierda (comunismo), retrocede en sentido contrario hacia la derecha (fascismo), recorrido que se acelera ante extremismos y con vientos de egoísmo y desprecio al bien de la colectividad.

A lo que iba. Lubricamos considerablemente la maquinaria pública asumiendo cuantiosos impuestos. Se me antoja un despilfarro mayúsculo y, sobre todo, un reparto presupuestario insensato para preservar los derechos civiles. No alcanzo a comprender por qué, en los últimos tiempos, ningún gobierno ha quintuplicado la plantilla de jueces y juzgados en este país, para que la justicia sea efectiva y logre superar su creciente glaciación. Tengo la fundada sensación de que la justicia no interesa a ningún Gobierno, salvo para controlar el poder, y el actual, no es una excepción.

El clamor por los continuos ataques a la propiedad privada se hace una realidad aberrante. El propietario de un inmueble viene obligado a sufrir que su inquilino lo ocupe, sin pagar la renta que le permita atender a sus obligaciones. Trascurre un insoportable tiempo de tramitación judicial hasta hacer posible el dictado de una sentencia de desahucio. El colapso de los tribunales el principal protagonista. Se le añaden las vigentes leyes promulgadas por el actual Gobierno, como herramienta que permite a las personas vulnerables con papeles, y las que no lo son, obstaculizar la recuperación del inmueble y hacer efectivo el derecho de propiedad. La ilícita ocupación, sin contraprestación, se prolonga a lo largo de los años, y el pacto de gobierno logra su objetivo, a costa y cargo del inocente ciudadano propietario. Para rizar más el rizo, la reciente propuesta legislativa de suspensión judicial de los lanzamientos en los desahucios, otro experimento, de dudoso alcance práctico, que a modo de maquillaje, pretende avalar el Estado. Vamos que pueden trascurrir años, sin que el propietario recupere su propiedad, y sin que pueda cobrar las rentas. Es lo más parecido a una expropiación y con ello, el cortisol alcanza en el justiciable cotas insoportables. ¡Indignante! ¡Y luego se quejan de que no hay viviendas para alquilar! A esta locura legislativa se le añade el hecho de que debamos consentir al okupa que asalta e invade la propiedad, ante la inexistencia de una ley que penalice dicha conducta y, con todo se logra el objeto de este gobierno de pactos, ayudar a las personas vulnerables a costa del propietario.

Ahora lo voy entendiendo. Cosas de malditos pactos políticos que escamotean la ideología, el derecho a la propiedad y la tutela judicial para, con engaño a los electores, mantener el poder, y mal gobernar... Y aquel rojo con sabor a rosa se intuye su lamentable transformación en un azulado que podrá borrar el largo camino recorrido. Y con todo, reivindico mi máxima: «La bicicleta es mía y solo yo quiero decidir sobre ella».