Ni si ni no, sino todo lo contrario

Ni sí ni no sino todo lo contrario

Es relativamente frecuente encontrar a personas que, en una conversación o reunión de trabajo, mantienen una postura y la contraria al mismo tiempo, también las hay que nunca se definen, son los que en cualquier tertulia se manifiestan claramente con un «ni sí, ni no, sino más bien todo lo contrario», suelen ser personas anti todo. Otros se mantienen en una postura, pero si alguien se suma a su razonamiento cambian de opinión y discrepan de lo que antes sostenían. Suelen decir que sí, pero no tienen ningún problema en decir que no a continuación. Son espíritus de la contradicción, camaleones emocionales, que cambian de color según les conviene. Son auténticos rompecabezas pensantes que sufren de una contradicción interna, en sus razonamientos, y con esa actitud jamás toman partido, en esa indefinición permanente se encuentran cómodamente posicionados. El resto de interlocutores acaban desconcertados o irritados pensando si serán ellos los equivocados y que tal vez estos del «ni sí ni no, más bien todo lo contrario», podrían ser personas altamente cualificadas en filosofía, unos probados filósofos… ¿Probados filósofos?

Llevado por mi curiosidad, he acudido tanto a la filosofía antigua como a la moderna y me he encontrado con el terreno pantanoso de las aporías. Término, figura, concepto, «aporía», que etimológicamente proviene del griego antiguo, pero que fonéticamente se pronuncia igual que en el castellano actual y, que hace referencia a aquellos razonamientos de los que se derivan contradicciones y paradoja irresolubles, tan complejas o profundas que resulta imposible resolver, entender e interpretar. Los antiguos filósofos griegos, Demócrito, Anaxágoras, Sócrates, se sentían fascinados por estos dilemas sin solución, porque les permitían ahondar en los límites del pensamiento, estimular la actividad cerebral. Cuando finalmente no era posible desenmarañar algún planteamiento decían que se encontraban ante un razonamiento difícil e irresoluble, una aporía, un estado mental donde las contradicciones se entrelazan y como consecuencia no saben exactamente a que conclusión llegar, una «aporía» racional. ¿Podría tratarse de un toque de genialidad filosófica la actitud de estas personas dubitativas y contradictorias? Los sofistas recurrían con frecuencia a las aporías y en la mayéutica socrática, se consideraba un método útil para librar al sujeto de «conocimientos falsos». Los filósofos griegos se aprovechaban de ese procedimiento para poner a prueba a sus discípulos, si les ponían ante una paradoja la mente tenía que retorcerse para buscar una solución. Sartre decía que el ser humano tenía necesidad de proyectarse en libertad, pero, ¿existe libertad para ser libres?, ¿quién lo sabe?

Algo similar ocurre con la antinomia que ampara dos contradicciones, que aunque lógicas, cada uno de ellas es verdadera y, a la vez genera un conflicto entre ellas, se oponen entre sí, involucran dos proposiciones ciertas pero incompatibles. Esto ocurre con frecuencia en el ámbito del Derecho, donde existen dos preceptos legales sobre una determinada cuestión, preceptos que conducen a dos interpretaciones contrarias y a cuya solución no es posible llegar de forma fácil. Las leyes a veces pueden llevar a contradecirse entre sí, dejando a los jueces atrapados entre disposiciones aplicables pero opuestas. La antinomia siempre se opone a cualquier pensamiento racionalmente valido y conduce a un callejón sin salida…, por ejemplo, las cuatro antinomias kafkianas…

Dejando aparte estas consideraciones filosóficas derivadas y entrando en el mundo de la física podemos llegar a la conclusión de que el universo es también caótico y ordenado, a la vez, situándonos en una antinomia que no es otra cosa que una paradoja que termina con un funcionamiento ordenado. Sería como el caso de como esas personas de las que hablamos, que nos dicen algo y lo contrario al mismo tiempo. Seamos sinceros y menos críticos, en la actualidad la contradicción es corriente, es lo que se lleva, hoy ya no existen certezas. Por ello podríamos convenir que estas personas contradictorias tienen una relación con sus ideas mucho más flexible que yo mismo, sin ir más lejos… Sin embargo, no podemos evitar pensar que debe de ser difícil para estas personas el ser capaces de mantener y sostener, sobre todo sostener, tantas contradicciones en su cabeza sin que se les lleguen a caer.