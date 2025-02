Castell d’Alaró: conservació patrimonial per damunt d’anuncis buits

Castell d'Alaró

Aquests dies hem pogut veure com el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el batle d’Alaró, Llorenç Perelló, signaven un conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Alaró per destinar 138.000 euros a la restauració del Castell d’Alaró i aquest fet és, sens dubte, una gran notícia per a Alaró i per a tots el mallorquins i mallorquines.

I és que aquest acte representa un pas important per preservar un bé patrimonial que forma part essencial de la identitat cultural de l’illa i que ha esdevingut clau en diversos moments de la història de la nostra illa. La signatura d’aquest acord posa fi a vuit anys de govern d’esquerres, que s’han caracteritzat per promeses incomplertes i anuncis buits sobre l’adquisició de la part privada del castell o la cessió de les murades per part del seu propietari: el Govern d’Espanya. Al final, tot va acabar amb simples declaracions d’intencions o anuncis estel·lars sobre una possible expropiació. Mai es va concretar en accions reals.

La signatura de l’acord i el fet que l’ajuntament ja hagi adjudicat un contracte d’intervenció arqueològica obren nova etapa i representen un canvi de rumb que posa per damunt de tot la preservació del bé protegit, tal i com havia reclamant l’Ajuntament d’Alaró la passada legislatura i és que els treballs de conservació i restauració preventiva són urgents per assegurar la pervivència del monument.

Ara bé, no cal perdre de vista que la decisió de dur a terme aquesta restauració arriba després que el Govern d’Espanya no hagi respost als dos requeriments que ha formulat el Consell de Mallorca perquè, en la seva condició de propietari del monument, dugui a terme les obres de restauració i consolidació del Castell d’Alaró. La fortificació alaronera és un bé protegit, declarat (BIC) i, com a tal, la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears obliga al seu propietari -en aquest cas, l’Estat- a mantenir el monument en bones condicions i assegurar la seva conservació, una obligació que el Govern d’Espanya ha incomplert de forma sistemàtica. Aquests incompliments han empès les dues administracions mallorquines a coordinar-se i actuar de manera subsidiària per garantir que el castell no decaigui i sigui un lloc segur i accessible per a tothom.

L’acord signat entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Alaró permetrà dur a terme la primera excavació arqueològica feta mai al recinte i fer les obres urgents de consolidació a la zona d’accés a la fortificació, però no abasta la totalitat del monument. Per aquest motiu, el conveni signat ja recull que aquesta actuació és només una primera fase d’un projecte que s’ampliarà amb futurs convenis i actuacions conjuntes entre les dues administracions.

En definitiva, aquesta col·laboració entre dues administracions públiques per aconseguir una millora del patrimoni històric de tots els mallorquins demostra l’esforç i la generositat de l’Ajuntament per defensar un monument tan important dins el seu municipi i la implicació activa de la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, per posar solucions a problemes que venen de lluny en les matèries que gestiona. La societat mallorquina pot estar satisfeta però no podem oblidar la desídia de l’Estat, que, com a propietari, no ha contestat els requeriments fets per part del Consell de Mallorca i no ha assumit les seves responsabilitats legals en matèria de protecció del patrimoni. Tot i això, la feina per assegurar la conservació del castell d’Alaró continuarà, reflectint l’interès comú de les institucions i la comunitat per preservar un dels monuments més significatius de Mallorca, estam d’enhorabona!