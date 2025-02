Armengol contra Prohens, ¿PSOE y PP no tienen a nadie más?

A Sebastián Sagreras, subalterno del convoluto de Campos, además de inverosímil portavoz del PP, le han hecho preguntar cáusticamente (apuesto a que ignora cuál es la acepción de la palabra) si en el PSOE no tienen a nadie más que a Francina Armengol para ponerse al frente de los socialistas. La pregunta se ha de completar con otro cáustico interrogante: ¿carece el PP de más mimbres que los que conforman a Marga Prohens? Sagreras, que lleva días superándose a sí mismo, también ha declarado que el PP saldrá al encuentro de Vox para edificar a mansalva viviendas. A saber qué saldría de tal efusión. Lo que nos ocupa: PP y PSOE dispondrán en 2027 de los mismas candidatas que en 2023. El primero porque no van a prescindir de quien preside la Comunidad Autónoma balear, el segundo porque quien desempeña la presidencia del Congreso de los Diputados (protocolariamente tercera autoridad del Estado, quién se lo iba a decir a Armengol y a todos nosotros) alberga el propósito de regresar a su hábitat natural, que es el Consulado del Mar. Constata que la presidencia del Congreso le viene muy grande (no se ha percatado de cuánto), y, lo importante para sus adentros, se la tiene más que jurada a Prohens, a la que detesta con similar intensidad con la que la presidenta balear desprecia, y detesta, a la socialista, de la que no se ha desembarazado en los actos institucionales que se llevan a cabo en las islas. Prohens saliva por presidir, dejarse fotografiar para lo que sea, casi siempre vestida de blanco (perdón por la incursión manifiestamente machista al referirme a su vestimenta); con lo que no contaba era con que Armengol la iba a joder al ser elegida presidenta del Congreso. Tan mal le ha sentado que en más de una ocasión ha declinado asistir a determinados actos al verse obligada a ceder la presidencia a quien protocolariamente, siempre, en cualquier circunstancia, la precede.

Tenemos a dos políticas mostrencas. Prohens no es querida en el PP nacional. Impuesta por Pablo Casado, la actual dirigencia de su partido la ignora. Tienen con ella escasa consideración. Sucede que al presidir la Comunidad Autónoma Feijóo se la ha tragado, al igual que desayuna, come y cena con Carlos Mazón, devenido en indigno desecho de tienta. En el PSOE aceptan a Armengol al ser el único diputado (a) socialista al que Carles Puigdemont estaba dispuesto a votar para la presidencia del Congreso. Ocurre que Armengol está en el PSOE por utilitarismo. Lo suyo es el nacionalismo catalán. Puigdemont siempre lo ha sabido, y de ahí que Armengol esté donde está.

Lo trascedente radica en las ofertas electorales, que en mayo de 2027 nos trasladarán PP y PSOE: son manifiestamente mejorables, o más bien tan poco atractivas que de existir en otros partidos alguien con cierta fuerza política podría hacerles un roto considerable. No lo hay. La beatífica congregación de Més (antes PSM) pastoreada por el reverendo Apesteguia solo sueña con ser el solícito subalterno del PP para lo que tenga a bien disponer, Podemos es despojo en Mallorca; el centro regionalista magma espectral, por lo que nada queda a derecha e izquierda. ¿Nada? Bueno ahí está Vox, que surca otra galaxia, en la que los modos y maneras por los que se desenvuelven los demás partidos le importan un bledo. Vox, lo remacho por enésima vez, no necesita candidato, tampoco programa, para en 2027 quedarse con el santo y la limosna. Va a ser determinante, situará al PP en posición desairada. Prohens tragando con la «lengua balear» y demás desquiciados estandartes ideológicos de la extrema derecha. Llamativo. Armengol desaparecerá, de no acontecer la carambola a la que se encomienda . Lo cierto es que una y otra son lastre para sus partidos. Hasta que llegue la hora de ir a votar, las mostrencas nos darán el conocido, viejo, cansino, repertorio: palabras solo palabras, que nada dicen a nadie.

