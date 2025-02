La gestió del turisme del PP: això no ho arregla ni un ‘Pledge’

Llorenç Galmés. / DM

Les polítiques del PP en matèria turística estan essent un conflicte permanent que duen implícit un caos del que estarem molt d’anys a recuperar-nos, gràcies a la pitjor gestió possible del turisme de Mallorca del Consell de Mallorca, amb Galmés al capdavant.

I tot això amb informacions del tot preocupants. Plantegen debats sobre l’Impost de Turisme Sostenible on no deixen clara la seva postura sobre si el volen mantenir o incrementar, a més que el relacionen directament amb el flux turístic, cosa que és del tot errònia. Incrementar l’impost no davallarà el nombre de turistes que ens visiten, és un impost compensatori per la petjada ecològica que suposa el turisme a la nostra illa, i aquí ha de quedar el debat.

A més es preveu que la temporada vinent tinguem més turistes de creuers que mai, així com unes expectatives d’arribada de visitants al nostre aeroport amb xifres rècord, amb un cicle contrari a totes les recomanacions que fan els experts sobre quin futur ha de tenir la nostra illa.

Hem pogut veure també com l’anunci estrella de FITUR del Consell de Mallorca han estat duplicar les places de turistes del vol directe Palma-Nova York. Això ens fa veure que no tenen cap perspectiva de què fer amb el turisme de Mallorca. Anunci, per cert, que ja va fer la companyia aèria United Airlines el passat octubre. Aquesta és la política turística de l’actual Consell de Mallorca.

Hem assistit a un canvi de marca de promoció turística amb un cost total de gairebé 600.000 euros que té un impacte negatiu, ja que, a banda de si pot agradar més o menys el seu disseny, suposa una despesa extraordinària en tots els àmbits de la Promoció turística, entra en conflicte amb marques anteriors, i no dona cap valor a la marca de la Illa, ans al contrari, genera dubtes i no canvia el rumb de la promoció que es fa. Tot això també des d’una relació entre Govern i Consell de Mallorca freda, sense cap confiança entre ells i descordinada.

A més, no estan plantejant cap acció que dugui a una revisió seriosa del PIAT, en ple debat sobre la principal indústria de la nostra illa i la convivència dels residents. La moratòria de places prevista en la llei turística actual està previst que decaigui en el 2026. Una reforma del PIAT seriosa i consensuada necessita com a mínim dos anys.

En aquests moments tenim un Consell, amb el president Galmés al capdavant, que no ha estat capaç de liderar cap acció que pugui fer front a l’oferta il·legal de manera valenta, fonamentalment en habitatge plurifamiliar, la qual cosa te especial incidència en el mercat d’habitatge disponible per viure els residents i treballadors. Tenim la situació més caòtica mai viscuda al departament de Turisme pel que fa a les dades de quina oferta il·legal existeix a l’illa. Malauradament l’oferta il·legal està més present que mai.

A més de tot això estam vivint una situació del tot vergonyosa i deplorable amb el titular del departament de Turisme, José Marcial Rodríguez, sotmès a denúncies per presumpte maltractament, intents d’agressió i irregularitats al departament i possibles tractes de favor.

Tot plegat està fent que la societat civil, els sindicats, els partits polítics i altres organitzacions socials estiguin abandonant les ‘meses de diàleg’ que va organitzar el Govern de les Illes Balears mitjançant el Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat de les Illes Balears.

Per tant demanem al Govern Balear i Consell de Mallorca que iniciïn veritables espais de debat i consulta activa a la ciutadania de Mallorca, per tal d’adoptar de forma immediata mesures valentes en termes de sostenibilitat, per combatre la saturació i encaminades a canviar el nostre model econòmic, i generar un veritable turisme circular, sostenible i regeneratiu.