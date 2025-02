La importancia de llamarse Robert

Un millonario danés ha comprado una parte de Banyalbufar y esto le da derecho, parece, a decir lo que quiere o no quiere para el pueblo y su entorno, lo que no ha de ser y lo que se debe conservar. C’est la vie. Leo sus palabras en Diario de Mallorca: «Banyalbufar no ha de ser un nuevo Deià, debe conservar su espíritu». En Mallorca sabemos, dolorosamente, lo que hemos perdido, pero la interpretación del espíritu de un lugar no la da el dinero, sino el arte, los artistas y escritores.

Y luego están las formas: en la Mallorca tradicional – donde nacimos y crecimos y por eso sabemos que existió – nunca han gustado las comparaciones peyorativas. En este caso, su alabanza de Banyalbufar viene acompañada por el menosprecio a Deià. No sé si este es el camino, aunque el dinero abra todas las puertas y más aún aquí, que es la principal seña de identidad y así nos ha ido. Nos llenamos la boca con Ramon Llull, pero lo que nos va es el modo Onassis, para después añadir en voz baja que «la noche pasada cenó en casa». Así somos, pero los menosprecios locales, y más aún si son comparativos, nos gusta hacerlos a nosotros, no que nos los hagan los recién llegados por mucha inversión que haya detrás.

Leonard Cohen tiene un libro de poemas titulado Comparemos mitologías y vamos, como siempre, a hacerle caso. Porque Banyalbufar ya fue, otro Deià. Pero empezaré con lo personal, que suele dar un tono. Desde Palma, mi Banyalbufar comienza con un poema de Josep Carner – todo poeta ve más allá del espacio –, que supo hallar el paisaje japonés en los bancales frente al mar. Y acaba con una frase del poeta Robert Creeley cuando a finales de los 50 apareció el fotógrafo Brassai en el pueblo, con el encargo de hacer unas fotografías para la revista Holiday. Ese día, escribió Creeley – todo poeta ve a través del tiempo – «supe sin ningún sentimentalismo que algo había acabado». Y se marchó. Desde Banyalbufar mismo, mi Banyalbufar empieza y acaba ahora en la terraza de un restaurante frente al mar, Son Tomàs, y al revés que Creeley, cuando estoy allí con mis amigos, no me quiero marchar.

Quizá el propietario danés no lo sepa aún – ya se lo venderá alguien que lea esto, para sacarse unas perras –, pero Banyalbufar, repito, sí pudo ser un nuevo Deià. Robert Creeley no vino solo y él y sus amigos fueron la embajada del Black Mountain College, que reunió en Carolina del Norte artistas de todas partes: tejidos de Annie Albers, acuarelas de Josef Albers, la pintura de Kenneth Noland, Motherwell, De Koonig, Franz Kline, entre muchos más de primer orden y profesores como el citado Josef Albers, Walter Gropius (y su Bauhaus style), o el escultor catalán José de Creft, que había decorado los jardines de sa Fortalesa de Pollença con un magnífico bestiario de esculturas déco, desgraciadamente desaparecidas a mitad del siglo XX. Black Mountain relacionó a los artistas entre sí y creó una, digamos, pedagogía vanguardista que no abominaba de la tradición porque la conocía y la admiraba. Y fue, en sí misma, una escuela también admirable.

Cuando Creeley vino a Mallorca y se instaló en Banyalbufar llevaba sobre sus espaldas el legado y las enseñanzas de Black Mountain: fue, puede decirse, su embajador secreto en el Mediterráneo. Y aquí –en la imprenta Joan Alcover de Palma– imprimió varios números de la revista Black Mountain, con sede social compartida: Carolina del Norte, por un lado, Banyalbufar por otro. La lista de colaboradores, a cuál más destacado, es interminable, empezando por Charles Olson y acabando por Robert Duncan. Todo eso hubiera podido cuajar en un nuevo Deià con Creeley al frente, que también se llamaba Robert, como Graves, y también era poeta, porque los mimbres estaban ahí: los trajo él. Pero cuando vio al gran Brassai fotografiando el paisaje para un magazine vacacional, puso los pies en polvorosa, temiendo lo peor. Lo peor tardó en llegar – y a Banyalbufar no ha llegado aún del todo y quiera Dios que por muchos años –, pero Creeley no quiso quedarse a ver cómo llegaba.

Hace un par de décadas regresó a Mallorca de visita y el tuerto Creeley – de quien existe una foto magnífica saliendo a la mar desde Banyalbufar con boina y al timón de su barca – dio una conferencia en Sa Nostra de la calle Concepció. Se acababa de publicar una traducción de su novela La isla y charló sobre aquellos tiempos, en los que llegó con una exigua beca, tres hijos, sus discos de jazz y un matrimonio a punto de irse a pique (en mi libro Al sur de Marsella y perdón por la autocita, cuento bastante más).

¿Qué quiero decir con esto?: que los lugares los fundan sus nativos y que más tarde suele darse –o se daba– una refundación de mano de los artistas y escritores que descubren su misterio y disfrutan de su belleza y de su fatalidad. Y dura lo que dura, porque después, inexorablemente, llega la especulación, los agentes inmobiliarios y la venta de lo que ahora llaman patrimonio inmaterial: el paisaje, el aire, el silencio, como objetos de lujo. O sea, lo que era nuestra vida que, mermada, pasa a ser de otros. Ha ocurrido en los barrios de Palma –piensen en El Terreno, La Calatrava o Santa Catalina, por poner sólo tres ejemplos y lleva años ocurriendo en los pueblos de Mallorca. Como ocurre en Grecia y ocurrió en París o Nueva York.

Postdata. Hay más: allá por los 80, un grupo de artistas mallorquines, entre los que recuerdo a Antoni-o Socías Albadalejo, a Pere Joan –que luego se quedó en Banyalbufar por vía matrimonial– y a Eduardo Jordá, se instalaron en la casa que alquiló Socías –Son Borguny, que Jordá bautizaría muy warholianamente como «una especie de Factory»–. Vinieron el fotógrafo Pérez Mínguez, el poeta Juan Bufill, los escritores Ramón de España e Ignacio Vidal-Folch, el gran Max, la comisaria de arte Marta Sierra y la pintora Xabela Vargas, entre otros. Duró lo que duró, pero mientras duró hubiera podido ser, más o menos, un continuum de lo que era aún Deià y estaba dejando de ser. En el fin está el principio y siempre volvemos a empezar.

