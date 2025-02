Qué hacemos con la basura

El presidente ibicenco, Vicent Marí.

La pretensión del Consell de Ibiza de trasladar su basura y la de Formentera a Mallorca ha abierto una crisis institucional con el Consell de Mallorca, que de entrada se ha plantado. La petición de auxilio obedece al colapso de su único vertedero, el de Ca na Puxa, al que le quedan unos tres años de vida útil sin que se haya planificado ninguna solución por una mezcla de falta de previsión, de dejadez y de incapacidad de los cuatro últimos gobiernos ibicencos, tres del PP y uno de PSOE-Unidas Podemos. Ahora, apremiado por la urgencia de la saturación del recinto y de la normativa europea, el presidente ibicenco, Vicent Marí,v e como única solución viable sacar la basura fuera de la isla para su incineración en la planta de Son Reus de Palma o en otra de la península. Otra opción, como construir allí una planta incineradora, se descarta por los plazos, la inversión y las dificultades políticas para señalar una ubicación en el mapa. El planteamiento de Marí, que apela a la solidaridad mallorquina alegando que los ibicencos han contribuido con sus impuestos a financiar en la incineradora de Son Reus, que está infrautilizada y que ya acogió en el pasado residuos de Europa, deja en una situación comprometida a su compañero de filas, el popular Llorenç Galmés. Si se aviene, el presidente de Mallorca se arriesga tanto al desgaste político del descontento social, como a las tensiones con sus socios de Vox, que se ha manifestado radicalmente en contra. En el Consolat, Marí cuenta con el respaldo del vicepresidente Antoni Costa, también ibicenco. Está por ver en qué sentido inclina la balanza la presidenta Marga Prohens.

El factor económico juega un papel crucial. En el pasado, ecologistas y hoteleros unieron sus voces contra la llegada a Mallorca de basura foránea, propiciada por el PP mediante un cambio normativo en 2012 que abrió las puertas a la importación, para que Tirme, la empresa concesionaria, pudiera rentabilizar unas instalaciones que habían aumentado su capacidad de dos a cuatro hornos y evitar así una subida de tarifas. Tras el escándalo de grupos mafiosos italianos vinculados a alguno de los contratistas, se acabaron los viajes y se prohibió la llegada de residuos foráneos, con la salvedad de que procedieran de dentro de la comunidad autónoma. No es la primera vez que se plantea este trasvase. De hecho, en tiempos de Miquel Ensenyat ya se habló de traer a Mallorca basura de las otras islas, pensando también en una dimensión autonómica y en las penalizaciones que pueden llegar de Europa si no se cumplen los parámetros fijados en materia de residuos, que hoy por hoy siguen sin alcanzarse. No llegó a ejecutarse, aunque en Son Reus se han quemado basuras de Menorca en casos puntuales. En un territorio continuo, este debate no tiene el mismo calado que en uno insular, más frágil. Para Ibiza y Formentera, que generan del orden de 140.000 toneladas de residuos al año, depender de una logística de transporte por barco y de instalaciones foráneas para la gestión de su basura tampoco es una solución óptima de futuro. De acometerse, Mallorca producirá más electricidad a partir de la incineración, pero también verá incrementar la producción de cenizas y escorias que acortarán la vida útil del vertedero donde se depositan, que ya fue ampliado. Además de buscar una solución a corto plazo para un grave problema generado por la ineptitud, hay que avanzar en el fondo de la cuestión. Como sociedad, debemos plantearnos la relación directa entre nuestro modelo de vida, el gran consumo de recursos y los residuos que se generan, especialmente en unas islas como Baleares con previsión de gran crecimiento demográfico y que baten récords turísticos. Generar basura es inevitable, pero una fracción importante puede reducirse, reutilizarse o reciclarse. Aunque se han logrado avances, queda mucho margen de mejora.