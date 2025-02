Balears, campiona del ‘carpe diem’

Turistas en el centro de Palma.

L’anècdota es llegeix a la biografia íntima de l’escultor Eduardo Chillida escrita per la seva filla Susana. Un home a qui coneixen com a Fanjul s’apropa cada setmana a la casa familiar i demana un entrepà. Mai accepta doblers i en alguna ocasió és ell qui entrega un present. Un dia li demanen on dorm: «On som quan arriba mitjanit». La dona de l’artista, Pilar Belzunce, convençuda de què es tracta d’una bona persona, li ofereix una feina al jardí. Fanjul la mirà als ulls i llança una pregunta: «Per què vols canviar-me?».

Belzunce entengué l’estil de vida escollit per aquell home i mai més repetí la proposta. Als mallorquins tothom ens vol canviar la vida cada dia. El problema és que, contràriament al que succeí amb la dona de Chillida, els ‘canviadors’ no accepten que siguem com som. Ens volen fer com ens imaginen o, directament, com ells.

Passa amb l’allau, de moment imparable, de turistes. Una ínfima minoria s’interessa per la cultura de la terra, excepte si els milers de bars on beure litres de cervesa es consideren com a tal. Ni tan sols gaudeixen de la nostra gastronomia. Nou de cada deu viatgers a Itàlia provarà la pizza o els espaguetis. Més de la meitat dels que van a València tastaran la paella. Aquí la salsitxa i les mongetes a l’estil british guanyen al tombet, al frit o a l’ensaïmada. El turisme fou al principi una oportunitat, després no sabérem o volguérem posar límits a l’excés, ara ja no podem.

La maquinària de difuminació de les illes Balears funciona, de moment, a tota màquina gràcies als records anuals de visitants. L’any passat arribaren 17,8 milions de turistes, un 5% més que el 2023. Catorze turistes per habitant. A cada un dels 5.040 metres quadrats de superfície n’hi cabrien 3.531. És cert, no romanen aquí els 365 dies de l’any. L’objectiu és establir una comparació. A cada català només li corresponen 2,4 turistes i a cada metre quadrat de terreny, 621. Això si miram la comunitat que més visitants rep. Si giram els ulls cap a Canàries, cada resident suporta la meitat dels turistes que nosaltres. Si les repartim pel territori, en tocarien 2.041 per quilòmetre quadrat.

Les Balears s’han convertit en illes per a turistes i per als seus servidors. Marga Prohens s’apropa a l’equador del seu mandat. De la taula per reduir, reciclar, racionalitzar o reconduir l’activitat turística res en sabem.

Es diu que aquí ve una allau de gent a «crear riquesa». Uns són migrants que treballen a les cafeteries i restaurants, netegen els hotels o atenen les persones majors. Altres, són inversors-depredadors que per res pensen en Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera. Tan sols en els seus comptes corrents. L’any passat la població s’incrementà en 16.000 nous habitants, la majoria no sabrien situar l’arxipèlag en un mapa abans d’agafar les maletes. Segons l’INE, el 2037 serem o seran un milió i mig. A la majoria no les importa quina és la cultura ni la llengua ni si queden paisatges meravellosos. Uns venen a fer feina, altres a especular.

Els segons compten amb el suport incondicional de Vox, que reclama la liberalització del territori per tal que cap paper aturi una excavadora. La ultradreta ho diu descaradament, però la complicitat és de tot l’espectre polític. Uns perquè, encara que callin, pensen igual que Santiago Abascal i qui sigui el seu representant al Parlament. Altres, l’esquerra, per incapacitat.

Tot es fonamenta en una activitat fràgil, molt fràgil, com és la turística. Ho demostrà la pandèmia de l’any 2020. Però també pot rompre aquest idil·li una guerra més o menys propera, un crash econòmic, una crisi ecològica en la qual, per exemple, escassegi l’aigua. Fins i tot un canvi de moda. S’imaginen què passaria si el disparat genocida del Gaz-a-Lago que proposa Donald Trump per a Gaza fos un èxit i desplacés les illes com a destinació de moda?

La cultura dels mallorquins camina cap a la anihilació perquè gairebé a ningú dels que venen de fora li interessen els mallorquins. En lloc d’elegir una explotació racional del turisme, hem acceptat tot el que ens han proposat, sense criteri, sense mesura. El paisatge que un dia fou meravellós està a la venda de qualsevol inversor. El futur no és etern, però aquí s’aplica com enlloc el carpe diem.