Entre gallines, porcs, horts solars, urbanitzacions… i polítics

Cartel contra la macrogranja en uno de los accesos a Sineu. / J. Frau

«Qui estableix el seu argument mitjançant crits i desordres, demostra que la seva raó és dèbil». Michel de Montaigne. Filòsof i jurista francès del s. XVI

Aquest és el dilema a que, insospitadament, ens enfrontam. Perquè gràcies a la classe política i la seva por a perdre la cadira ara ens ha sortit un dilema (més): què i qui ens estimam més com a veïnats? Fins fa poc, vàrem mantenir una bona relació amb la ‘possessió’ adjacent, els seus pastors d’ovelles i la seva explotació de fruits secs. Però es va fer evident la no sintonia: la nostra manco rural mentalitat va xocar amb els sorolls ancestrals del camp: els picarols, de nit, solen fer el mateix renou que de dia. També ens vàrem arribar a queixar dels decibels de la màquina de tomar ametlles. Que només s’utilitza un pic a l’any. I de que el tractor molestava els al·lots. Per tant, davant el panorama, els ‘senyors’ despediren els pagesos. Ara ve una empresa, i en una setmana ho fa tot: toma les ametlles i garrovers, llaura i exsecallar. Naturalment, d’ovelles ja no se’n veuen, a la finca: les han concentrades totes a una enorme explotació. Lluny de ca nostra. Així dormim tranquils.

Però ara, hem sabut que els propietaris han rebut una bona oferta: edificar una granja avícola. I això, ens ha posat sobre avís: si es fa realitat, els nostres solars de l’entrada del poble poden perdre valor. Qui voldrà comprar un xaletet amb vistes - llunyanes, tot sia dit - a unes naus industrials? Aixequem-nos en armes. Alçarem la Vila a crits. Com hem fet sempre que una cosa no ha convingut. Endemés: tothom sap que les famílies d’alguns regidors tenen interessos devora la finca. No farà falta ni pagar.

Dit i fet, les gallines són passat. Els polítics, què bona gent que són: quan veuen perillar la cadira, escolten. Però… i ara? Que diu que en comptes de gallines, hi volen posar porcs? Però ‘bono’, i què s’ha cregut, aquest? Que pot fer el que li roti només pel fet que és a ca seva? I els altres? I el poble? I les nostres promocions, ? Qui les comprarà, ara? Amb certes coses no es juga: hem signat hipoteques. «Adossat amb vistes a 8.000 porcs». No, això no ven. I la pudor? Per no parlar del renou que fan els garrins! Ben pensat, era més bona idea posar una granja avícola. La llàstima és, que justament per culpa nostra, no podem aprovar l’explotadora d’ous.

També hem d’aturar els porcs. No sabem com. Untarem corrioles si és necessari. Consti que encara no ho hem fet: la classe política és tan poruga que no ha fet falta. Però no ens hem de confiar i trobar una idea que satisfaci a tothom. Al promotor, a la propietat - que encara no són el mateix - i per a nosaltres. honrats constructors, vull dir ciutadans preocupats pel medi ambient. No es pot sublevar els veïnats cada dos per tres: faria mala olor. Ja està: un enorme hort solar. I què no seria ‘guapo’, entrar al poble rodejat de camps negres i lluents? Els nostres unifamiliars tindran una panoràmica de futur: energia neta. Ah! I sense olors. Si: probablement aquest ha de ser el terme mig.

De fet, encara hi hauria una altra solució, on fins i tot hi podríem guanyar tots: una urbanització de luxe. La’possessió’ és prou gran per establir-la i fer edificacions amb jardí i piscina pel mercat alemany i suís. Els ecologistes? Han estat útils per fer renou, que és el que saben fer. Però en qüestió de diners, sempre han demostrat tenir poca traça.

Solucionat. Ni aus, ni porcs, ni futur pel camp mallorquí: el que ens convé són xalets o plaques solars, i ja veurem si és possible tot a la vegada. Això és el que farem. I qui s’hi oposi, que s’atengui a les conseqüències.

