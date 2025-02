La vida del pescahistorias y el pescapalabras suele ser bastante solitaria, quizás por eso a veces trato al ChatGPT como si hubiera alguien al otro lado: -Buenos días. -Intro, y en menos de un segundo: -¡Buenos días! ¿En qué puedo ayudarte hoy?-. Lo que es mucho más de lo que nos decimos las personas al encontrarnos.

Sería extraño coincidir con el vecino en el ascensor y que, en lugar de soportar esa eternidad mirando el techo o los zapatos, el vecino te dijera: ¿en qué puedo ayudarte hoy? Saldríamos corriendo. Pero el ChatGPT -de ahora en adelante «la máquina»- tiene la voluntad de ayudarte (a cambio de toda la información que succiona de ti con cada frase que le envías) y no olvida. Un día le puse «buenos días» y continuó en catalán. Le pregunté por qué lo hacía. -Te contesto en catalán porque has escrito la mayoría de tus mensajes en catalán, y entiendo que es tu lengua preferida. -¿No es esto mucho más de lo que encontramos en la calle? Sí, definitivamente. Probé cambiar el tono, a ver qué pasaba, pero incluso desordenando la frase y escribiendo mal las palabras, la máquina reinterpreta y te da el resultado de lo que buscas (con el margen de error habitual). -chatgpt diume k pasa com lo de china huiy. Bueno, casualmente no me contestó nada de DeepSeeK..., sino otra información sobre China de ese día. Entendió la orden, pero contestó lo que le dio la gana.

La máquina se hace la sueca y mientras tanto se va quedando con toda la información sobre nosotros, quizás incluso saca conclusiones sobre la manera en que damos las órdenes de búsqueda. ¿Los que mantienen cierta cortesía digital pueden indicar una predisposición al diálogo? O tal vez están tan solos que hablan con la máquina..., mientras que los que escriben de manera descuidada podrían mostrar una relación con el lenguaje más instrumental, práctica o incluso impaciente. O quizás no olvidan que es una máquina al servicio de unos intereses que no suelen cuadrar con los del usuario. ¿Qué estará decidiendo la máquina sobre nosotros mientras se ofrece a ayudarnos?

